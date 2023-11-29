Haber Tarihi: 29 Kasım 2023 11:30 - Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 11:30

Aile ve Gençlik Fonu başvurusu: Aile ve Gençlik Fonu şartları nedir?

Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Fonun yönetim kurulu; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşacak. Peki, Aile ve Gençlik Fonu başvurusu nasıl yapılır? Aile ve Gençlik Fonu şartları nedir?

Aile ve Gençlik Fonu başvurusu: Aile ve Gençlik Fonu şartları nedir?
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Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aile ve Gençlik Fonu başvurusu
Buna göre, "aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için" Aile ve Gençlik Fonu (Fon) kurlacak.

Kamu tüzel kişiliğini haiz fon, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olacak.

Yönetim Kurulu; Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı olmak üzere beş kişiden teşekkül edecek ve Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınacak.

Fon yönetim kurulu fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Fonun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.

Fonun kaynakları; 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hissesinin ve 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hakkının yüzde 20'sinden, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan ve Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdî bağış, yardım ve hibelerden ve diğer gelirlerden oluşacak.

 
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