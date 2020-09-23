Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için açıklama

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde büyük kulüplerin peşinde olduğu Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için konuştu.



"Belirlenen fiyattan aşağısı mümkün değil"



Ağaoğlu, transfer teklifleri için "Herhangi bir oyuncumuza gelecek tekliflerle alakalı olarak yönetim kurulunun belirlemiş olduğu transfer ücretinin dışında veya altında bir rakamla bir kulüp gelirse bu sezon için artık mümkün değil." ifadelerini kullandı.



"İstenen rakam getirilirse, görüşülür"



İstenen rakamı getiren olduğu takdirde görüşmelerin yapılabileceğini söyleyen Ağaoğlu, "Sörloth görüşmeleri 5 hafta sonunda neticelendi. Kimse fazla para vermek istemiyor. Oyuncuyu satmak isteyen kulüp, kendi kafasında belirlediği ücretin altında göndermek istemiyor. Yusuf'ta da, Sörloth'ta da böyle oldu. Bundan sonra bir teklif olursa, yine böyle tablo olacak ve zaman alacak. Trabzonspor'un düşündüğü rakamları, bir kulüp masanın üzerine koyarsa düşünülür, görüşülür." dedi.



