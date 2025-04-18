Af çıkacak mı? Genel - kısmi af çıkacak mı? 18 Nisan 2025

Genel af mı geliyor? Kısmi af umudu var mı? 10. Yargı Paketi mahkum ve yakınlarının beklentilerini karşılıyor mu? Bakan Tunç'un af açıklaması ve yeni infaz düzenlemesinin detayları bu haberde!



Af çıkacak mı? Genel - kısmi af çıkacak mı?

Milyonlarca mahkum ve ailesinin merakla beklediği "af çıkacak mı?" sorusu, infaz düzenlemesi tartışmalarıyla birlikte yeniden alevlendi. Özellikle TBMM'ye sunulması beklenen 10. Yargı Paketi'nin "genel af" beklentilerini içerip içermediği büyük bir merak konusuydu. Ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 17 Nisan 2025 tarihinde yaptığı net açıklama ile "af çıkacak mı?" tartışmalarına son noktayı koydu. Bakan Tunç, "Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, 55 maddeden oluşan 10. Yargı Paketi'nin içeriği de netleşmeye başladı. Paket, 14 farklı kanunda değişiklik ve düzenlemeler içerirken, en dikkat çekici noktalardan biri "cezasızlık algısı"nın önüne geçilmesine yönelik adımlar oldu. Buna göre, ceza süresi ne olursa olsun, hükümlülerin cezalarının 5'te 1 oranında cezaevinde yatma zorunluluğu getiriliyor. Bu durum, "infaz düzenlemesi çıkacak mı?" ve "denetimli serbestlik olacak mı?" sorularını da beraberinde getirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "af çıkacak mı?" sorusuna kesin bir dille yanıt vererek, "Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil" dedi. Bakan Tunç, düzenlemelerin cezaevindeki şartlarla ilgili olduğunu ve özellikle belli yaşın üzerindeki hükümlülerle ilgili bazı hususları içerdiğini belirtti. Ayrıca, "55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz dönemde de "genel af" iddialarına yanıt veren Bakan Tunç, Covid-19 izniyle ilgili düzenleme dışında bir "af" veya "genel af"ın söz konusu olmadığını vurgulamıştı. Hasta hükümlüler konusuna değinen Bakan Tunç, "Cezaevinde ölmesin hükümlü diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil" ifadelerini kullandı.

Yargı Paketi'nin içeriğine göre, "genel af" beklentileri boşa çıkarken, "infazdüzenlemesi" kapsamında önemli değişiklikler öngörülüyor. Pakette yer alan düzenlemelerden bazıları şu şekilde:



Cezanın 1/5'i Yatılacak: Hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için cezalarının belirli bir süresini, yani koşullu salıverilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin en az 1/5'ini cezaevinde geçirmeleri zorunlu hale geliyor. Bu düzenleme, kısa süreli hapis cezası alanların dahi cezaevine girmesini sağlayarak "cezasızlık algısı"nı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Örneğin, 1 ay ceza alan bir kişi 6 gün cezaevinde kalacak.



Tutuklama Yasağında Kısmi Değişiklik: 2 yılın altındaki ceza gerektiren suçlarda genel olarak tutuklama kararı verilmemeye devam edilecek. Ancak, hâkimlere bu suçlarda da tutuklama konusunda takdir yetkisi tanınıyor. Şüphelinin suç işleme eğilimi, suçun işleniş şekli ve suçtan meydana gelen zararın ağırlığı gibi durumlarda hâkim tutuklama kararı verebilecek.



Ceza Alt Sınırları Yükselecek: Trafik suçları, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, meskun mahalde silah atılması, bilişim suçları ve telefonla dolandırıcılığı gibi suçların ceza miktarlarının alt sınırları yeniden değerlendirilecek ve artırılacak. Ayrıca, trafik suçlarında ehliyet el koyma süreleri uzatılacak ve telefon hattı aboneliğine sınırlamalar getirilecek.



4/4 Mükerrirlere İyi Haber: Koşullu Salıverilme Umudu



Bakan Tunç, cezaevlerindeki "mükerrir" durumda olanlarla ilgili de bir değerlendirme yaptı. Terör, cinsel suçlar ve uyuşturucu suçları haricindeki basit suçları tekrar edenlerin koşullu salıverilme imkanlarından yararlanması konusuna değinen Bakan Tunç, mevcut uygulamada bu kişilerin cezalarının tamamını (4/4) cezaevinde geçirdiklerini hatırlattı. Terör ve uyuşturucu suçlarında cezanın 3/4'ünün cezaevinde geçirildiğine dikkat çeken Bakan Tunç, basit suçlardan hükümlü olanların da cezalarının 3/4'ünü yatıp dışarı çıkma umuduyla ıslah olmalarının kolaylaşacağına dair başvuruların olduğunu ve bu konuda bir düzenleme yapılmasının Meclis'in takdirinde olduğunu ifade etti. Bu durum, "kısmi af" beklentisi olmasa da, bazı hükümlüler için erken tahliye umudu doğurabilir.

Kısmi Af Mı Geliyor? Covid İzni Düzenlemesi Genişletiliyor



Bakan Tunç "genel af" ile ilgili bir çalışma olmadığını kesin bir dille belirtse de, cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmaya yönelik "kısmi af" olarak nitelendirilebilecek bir düzenleme üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Özellikle COVID-19 salgını döneminde çıkarılan ve açık cezaevindeki hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlikle dışarıda infaz etmelerini sağlayan düzenlemenin kapsamının genişletilmesi gündemde.

Yeni yargı paketinin Meclis görüşmeleri sırasında sunulacak bir önergeyle, 31 Temmuz 2023'ten önce suç işlemiş ancak cezası henüz kesinleşmemiş olanların da denetimli serbestlikten yararlanmasının önü açılacak. Bu düzenlemeden, denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar faydalanabilecek. Mevcut uygulamada, bu düzenlemeden sadece 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanlar yararlanabiliyordu, bu durum ise Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık tartışmalarına yol açmıştı. Yeni düzenleme ile suçun işlendiği tarih esas alınacak.

İYİ Parti'nin de benzer bir konuda kanun teklifi verdiği biliniyor. Bakanlık kaynakları, TBMM'deki görüşmeler sırasında partilerin uzlaşması halinde ortak bir önerge verilebileceğini de belirtti. Gözler şimdi 10. Yargı Paketi'nin Meclis'teki görüşmelerine çevrildi. Mahkumlar ve yakınları, "genel af" beklentisi olmasa da, "kısmi af" olarak değerlendirilebilecek bu düzenlemelerin yasalaşmasını umutla bekliyor.