Abdülkerim Durmaz: 'Samet'i toplumun önüne attınız!'

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından ve spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Beyaz TV'de Samet Akaydin'in PFDK'ye sevk edilmesini değerlendirdi.
"ÇOCUĞUN ÜSTÜNE YAFTA YAPIŞTIRDINIZ!"
Durmaz, "Samet Akaydin'e 2 değil 22 maç ceza verin. Ne olacak yani? Bu önemli değil. Beraat de ettirseniz anlamı yok. Bir Türk evladını durup dururken İslami değerlere hakaret eden insan profiliyle Türk toplumunun önüne attınız. Her gittiği ilde, ilçede kötü niyetli insanlar tarafından 'secde edene tüküren adam' olarak yaftaladınız. Türkiye'nin önüne attınız. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. 8-10 maç, 0 maç verseniz bile çocuğun üstüne bir yafta yapıştırdınız." dedi.
"FENERBAHÇE'YE HASAR VERİYORLAR"
Abdülkerim Durmaz ayrıca, "Fenerbahçeliler romantiktir, hep hatayı kendinde arar. Bir şeye de artık karar verin kardeşim. Bu yönetim, bu MHK falan Fenerbahçe ile uğraşıyor. Bunu son 10 senedir görüyoruz. Yeri geliyor TFF, yeri geliyor PFDK veya MHK. Birileri uğraşıyor. Fenerbahçe'ye yıllardır hasar veriyorlar ama hakem kararıyla ama bu tip olaylarla. Fenerbahçe'nin 10 yıl önce başına gelenleri konuşmak bile istemiyoruz. Otobüsü kurşunlanan takım, faili hala bulunamadı. Fenerbahçe'ye karşı bir düzen var. Bu hareket bize gösteriyor ki, Türk futbolunun içinde bir yapı var ve Fenerbahçe düşmanlığı bitmiyor. Ama hakem hatasıyla, ama böyle PFDK'yle, ama MHK'yle. Bitmiyor kardeşim, bitmiyor, bitmez." sözlerini sarf etti.
KÜTAHYALI: "ANTİ-FENER'İM! BU KARAR OLMAZ"
Aynı programda konuşan Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Ben anti-Fener bilinen bir adamım. Bu kabul edilemezdir. Bu PFDK'ye sevk edilmemeliydi. Hakikaten ayıp, günah, yazıktır. Vallahi olmaz. Bunun sonu gelmez. Adamın İslamiyet'e, secde eden adama saygısızlığı yok. PFDK'nin derhal olayı ceza vermeden kapatması lazım." diye konuştu.
"ÇOCUĞUN ÜSTÜNE YAFTA YAPIŞTIRDINIZ!"
Durmaz, "Samet Akaydin'e 2 değil 22 maç ceza verin. Ne olacak yani? Bu önemli değil. Beraat de ettirseniz anlamı yok. Bir Türk evladını durup dururken İslami değerlere hakaret eden insan profiliyle Türk toplumunun önüne attınız. Her gittiği ilde, ilçede kötü niyetli insanlar tarafından 'secde edene tüküren adam' olarak yaftaladınız. Türkiye'nin önüne attınız. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. 8-10 maç, 0 maç verseniz bile çocuğun üstüne bir yafta yapıştırdınız." dedi.
"FENERBAHÇE'YE HASAR VERİYORLAR"
Abdülkerim Durmaz ayrıca, "Fenerbahçeliler romantiktir, hep hatayı kendinde arar. Bir şeye de artık karar verin kardeşim. Bu yönetim, bu MHK falan Fenerbahçe ile uğraşıyor. Bunu son 10 senedir görüyoruz. Yeri geliyor TFF, yeri geliyor PFDK veya MHK. Birileri uğraşıyor. Fenerbahçe'ye yıllardır hasar veriyorlar ama hakem kararıyla ama bu tip olaylarla. Fenerbahçe'nin 10 yıl önce başına gelenleri konuşmak bile istemiyoruz. Otobüsü kurşunlanan takım, faili hala bulunamadı. Fenerbahçe'ye karşı bir düzen var. Bu hareket bize gösteriyor ki, Türk futbolunun içinde bir yapı var ve Fenerbahçe düşmanlığı bitmiyor. Ama hakem hatasıyla, ama böyle PFDK'yle, ama MHK'yle. Bitmiyor kardeşim, bitmiyor, bitmez." sözlerini sarf etti.
KÜTAHYALI: "ANTİ-FENER'İM! BU KARAR OLMAZ"
Aynı programda konuşan Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Ben anti-Fener bilinen bir adamım. Bu kabul edilemezdir. Bu PFDK'ye sevk edilmemeliydi. Hakikaten ayıp, günah, yazıktır. Vallahi olmaz. Bunun sonu gelmez. Adamın İslamiyet'e, secde eden adama saygısızlığı yok. PFDK'nin derhal olayı ceza vermeden kapatması lazım." diye konuştu.