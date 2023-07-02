A101 2 TEMMUZ 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || 2 Temmuz 2023 A101 aktüel ürünler

2 Temmuz 2023 Salı A101 haftanın yıldızları yine yoğun ilgi gördü. Ayrıca A101 Ramazan özel hediye kartı ile ihtiyaç sahiplerine kolay ve güvenli alışveriş imkanı sunuyor. A101 hediye kartı, ister marketten hediye kartı olarak, ister SMS ile telefona yönlendirebileceğiniz sanal kod olarak alabilirsiniz. A101 aktüel 2 Temmuz 2023 kataloğu içerisinde ise; APEC 125 CC Benzinli Motosiklet dikkat çekiyor. Bu ürün A101 mağazalarında ve a101.com.tr A101 online satışta olacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz 2023!A101'de kampanyalı ürünler Perşembe günü satışta olacak. A101 Aktüel Kataloğu Aldın Aldın fırsatlarıyla birbirinden geniş yelpazede ürünleri alışveriş severlerin beğenisine sunuyor. A101'de bu hafta yerli besi helal kesim 16-19 kg Karaman Koç 6.590,00 TL, 20-23 kg kemiksiz et büyükbaş 1/7 hisse 8.590,00 TL fiyatları ile peşin fiyatına 10 taksit imkanı sunuyor. A101 katalog tüm A101 marketlerde ve a101.com.tr online alışveriş sitesinde yer alacak. Peki, A101 katalog ürünleri bu hafta neler? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz 2023 ve fiyat listesi...16-19 kg Karaman Koç 6.590,00 TL,20-23 kg kemiksiz et büyükbaş 1/7 hisse 8.590,00 TLToshiba 55" Ultra HD QLED Android TV 11.999 TL.ONVO 65' Ultra HD Android Smart Led TV 10.499 TLToshiba 50' Ultra HD Android TV 7.999 TLONVO 32' Uydu Alıcılı Led TV 2.499 TLSEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 8.799 TLRegal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TLBeyaz Cam Ankastre Set 3'lü 8.599,00 TLPhilips Cyclone Süpürge 2.499 TLHomend Royaltea Çay Makinesi 599 TLHomend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 999 TLKiwi Döner Başlıklı Saç Şekillendirici 399 TLKiwi Çubuk El Blender 229 TLFakir Extrim Saç Sakal Kesme Makinesi 279 TLAprilla Saç Kesme Makinesi 189 TLKiwi 4'ü 1 Arada Şarjlı Doğrayıcı Dilimleyici 249 TLTecno Pova Neo 2 Cep Telefonu 4.999 TLReeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu 2.599 TLXiaomi Buds 3 Lite Bluetooth Kulaklık 349 TL49.4 Benzinli Moped 19.490 TLKoltuk takımı 6.850,00 TLJwin 88 Tuşlu Piyano 4.990 TL.Jwin Dijital Davul Seti 4.990 TLBüyük Boy Gitar 649 TLTuşlu Ahşap Kalimba 249 TLMotivasyon Matarası 800 ml 39,95 TL.Manuel Doğrayıcı 640 cc 64,95 TLMatara 500 cc 22,95 TL26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 2.299 TL.Plaj Hasırı 52.50 TL.Çift Kişilik Baskılı Pike 145 TLBuldan Koltuk Örtüsü 79,95 TL