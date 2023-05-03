Haber Tarihi: 03 Mayıs 2023 11:17 - Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 11:17

5 Mayıs Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 2023 Ay Tutulmasının burçlara etkisi nedir, Türkiye'den görülecek mi?

5 Mayıs 2023 Cuma günü 14 derece Akrep burcunda gerçekleşecek olan yarı gölgeli Ay Tutulması için nefesler tutuldu. 5 Mayıs'ta 14° Akrep burcunda yaşanacak Ay tutulması, son 1.5 yılda yaşanan olayların sonuca ulaşması gibi. Saat 18.14'de başlayacak 22.32'de bitecek tutulma ülkemizden kısmi olarak gözlemlenebilecek. Ay tutulması içsel dinamiklerimizin bir resmi. Karanlık ve aydınlığın karşılaşması, bastırılmış duyguların ortaya çıkışı, yoğun dürtüsel hassasiyetlerin yaşanacağı bir dönem. Peki, 5 Mayıs Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 2023 Ay Tutulmasının burçlara etkisi nedir, Türkiye'den görülecek mi?

5 Mayıs Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 2023 Ay Tutulmasının burçlara etkisi nedir, Türkiye'den görülecek mi?
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5 Mayıs'ta muhteşem bir doğa olayı olan Ay tutulması meydana gelecek. Şöleni kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? soruları hakkında araştırmalar yapıyor. Ay tutulması gerçekleşirken bazı ruhsal sıkıntılarda meydana gelebilecek. İşte 5 Mayıs Ay tutulması hakkında bilgiler... 
 
5 AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 Mayıs Cuma 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması, saat 18.14'te başlayacak 22.32'de bitecek. Saat 20.34'te 14 derece Akrep burcunda yaşanacak olan yarı gölgeli ay tutulması ile Ay'ın tamamı değil, sadece bir kısmı gölgede kalacak.
AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Uzmanlar, Türkiye'den, özellikle pik yaptığı zaman, kısmi olarak Ay tutulmasının gözlemlenebileceğini belirtti. Tutulma 5 Mayıs'ta Türkiye saatine göre 18.14'te başlayacak, 20.22'de pik yapacak ve 22.31'de bitecek.

AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 50 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir.

Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır. Bunun sonucunda Ay tutulması olur.

Dünya, Ay ve Güneş'in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay'ın üzerine Dünya'nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer. Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir. Parçalı Ay Tutulması, 6 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşti.
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