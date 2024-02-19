2024 KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS ve EKPSS Lisans, Önlisans başvuru ne zaman?

ÖSYM KPSS başvuru tarihleri ile ilgili bilgileri sınav takvimi üzerinden paylaştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı için başvuruların hangi tarihte alınacağı ve sınavların ne zaman gerçekleştirileceği de takvim içerisinde paylaşıldı. Peki, KPSS 2024 başvuru tarihleri ne zaman? EKPSS ve KPSS sınavı hangi tarihte?



EKPSS 2024 SINAV VE BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?



EKPSS için başvurular 12 Şubat ile 29 Şubat arasında alınacak. Sınav 28 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek. EKPSS kuraları için başvurular ise 6 Mayıs – 21 Mayıs tarihleri arasında olacak.



KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?



2024 KPSS Lisans Sınavı için 3 Mayıs – 15 Mayıs tarihleri arasında başvurular alınacak. Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi 1. Gün sınavları 20 Temmuz'da, Alan Bilgisi 2. Gün sınavları 21 Temmuz'da yapılacak. Son olarak ÖABT ise 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.



KPSS 2024 ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?



Ön Lisans sınavı için başvurular ise 13 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak. 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sınava ilişkin sonuçlar 20 Eylül'de ilan edilecek.



KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?



2024 yılında Ortaöğretim Sınavı için başvurular 18 Temmuz – 30 Temmuz tarihleri arasında alınacak. 15 Eylül'de gerçekleşecek sınavın sonuçları 4 Ekim 2024'te açıklanacak.



KPSS DHBT NE ZAMAN?



2024 DHBT sınavı başvuruları 9 Ağustos – 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sınav 22 Eylül tarihinde yapılacak. Son olarak DHBT sınavının sonuçları ise 16 Ekim'de ilan edilecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: