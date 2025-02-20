Haber Tarihi: 20 Şubat 2025 15:56 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 15:56

2008 sonrası emeklilik: Çalışanların maaşı kesilecek mi?

Türkiye'de 1999 ve 2008 yıllarında yürürlüğe giren sosyal güvenlik reformları, emeklilik sisteminde büyük değişimlere sebep oldu. Özellikle 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebilir ve Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek hem emekli maaşı hem de işyerlerinden aldıkları ücreti elde edebilirler.

2008 sonrası emeklilik: Çalışanların maaşı kesilecek mi?
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Ancak, 1 Ekim 2008 sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik sonrası çalışma koşulları değişti. Bu tarihten sonra sigortalı olan bireyler, emekli olduklarında çalışmaya devam etmeleri halinde emekli maaşlarının kesileceği bir sisteme dahil olacaklar. Bu durumda ya yalnızca emekli maaşı alınabilecek ya da çalışmaya devam edilerek emekli maaşından vazgeçilmesi gerekecek.
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ (SGDP) NEDİR? KİMLER ÇİFT MAAŞ ALABİLİYOR?

SGDP, emekli olup çalışmaya devam eden bireylerin maaşlarını korurken, iş hayatında kalmalarını sağlayan bir sistemdir. 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olan kişiler, SGDP ödeyerek hem emekli maaşı hem de işyerlerinden maaş alma hakkına sahiptir.

SGDP oranı yüzde 32 olarak belirlenmiş olup, bu kesinti işveren tarafından karşılanmaktadır. Ancak 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olan bireyler için SGDP uygulaması kaldırılmıştır. Bu değişiklik nedeniyle, 2008 sonrası sigortalı olan kişiler emekli olduktan sonra aynı anda hem maaş alıp hem çalışamayacaktır.

YENİ BİR SOSYAL GÜVENLİK REFORMU GELEBİLİR Mİ?

1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olan bireylerin henüz emeklilik yaşına ulaşmadıkları göz önüne alındığında, ilerleyen yıllarda sosyal güvenlik sisteminde yeni reformlar yapılması olasılığı gündeme gelebilir. Ancak, şu an yürürlükte olan yasalar doğrultusunda 2008 sonrası sigorta girişi olan bireylerin emekli olduktan sonra çalışmaları halinde maaş alamayacakları netleşmiş durumdadır.

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