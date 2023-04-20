Haber Tarihi: 20 Nisan 2023 15:47 - Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 15:47

1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU 2023 - Üniversite öğrencilerine, gençlere bayram harçlığı başvurusu e-devlet 2023 | 1000 TL bayram harçlığı kimlere verilir?

Öğrencilere 1000 TL bayram parası verilecek mi? Üniversite öğrencilerine, gençlere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılacak, ne zaman verilecek? Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? 2023 e devlet bayram harçlığı öğrencilere 1000 TL başvuru son günlerin öne çıkan başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında senede iki kez emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin üniversite öğrencilerine de verilip verilmeyeceği gündeme geldi. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi öğrencilere bayram harçlığı müjdesinin gelmesi için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni açıklamalarına çevrildi. Peki, öğrenci bayram ikramiyesi ne zaman? Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu nereye yapılır? araştırmaları da yoğunluk kazandı. İşte Öğrenciye bayram ikramiyesi son durum 2023…

1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU 2023 - Üniversite öğrencilerine, gençlere bayram harçlığı başvurusu e-devlet 2023 | 1000 TL bayram harçlığı kimlere verilir?
Abone Ol
Öğrencilere gençlere bayram ikramiyesinde son gelişmeler, yapılan açıklamalarla takip ediliyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi kesinleşti. 11 Nisan tarihinde AK Parti seçim beyannamesi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciler başta olmak üzere evlenecek olanlara ve ev hanımlarına da peş peşe müjdeleri duyurdu. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sürprizler açıklayacağı öğrenildi. Öğrencilere bayram harçlığı müjdesi de bu açıklamalar arasında yer alacak. Öğrencilere bayram ikramiyesinin 1000 TL olacağı gündeme geldi. Peki, bayram harçlığı başvursu nasıl yapılır?

ÖĞRENCİLERE 1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıklarını sürdürüyor. Duyurulacak sürprizlerden birisi de gençlere bayram harçlığı olacak. Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor.
BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR | 2023 E-DEVLET 

Öğrencilere bayram harçlığı başvuruları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak emekli bayram ikramiyesi almak için daha önce herhangi bir başvuru yapılmamış ve emekli bayram ikramiyeleri hak sahiplerinin hesaplarına otomatik olarak yatırılmıştı.

Ancak burada gençlerin öğrenci olduklarını belgelemelerinin gerekip gerekmeyeceği henüz bilinmiyor.

Konunun detayları ile ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer almaya devam edecektir.

ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıklarını sürdürüyor. Duyurulacak sürprizlerden birisi de gençlere bayram harçlığı olacak. Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor.

1.000 TL BAYRAM HARÇLIĞI BU BAYRAM VERİLECEK Mİ?

Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı müjdesi ise son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Gelen haberlere göre öğrencilere Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere 1000'er TL'den 2000 TL bayram harçlığı ödenmesi planlanıyor.

BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme takvimi belli olmadı. Ancak emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.

Son olarak SSK ve Bağkur emeklileri için bayram ikramiyelerini 14 Nisan'da hesaplara yatırılmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı. Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyesilerinin ise benzer şekilde Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılması bekleniyor.


Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Kurban Bayramı ise 29 Temmuz'da idrak edilecek. Bu tarihlerden 1 hafta önce ikramiyelerin hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI 1000 TL NASIL, NEREDEN ALINACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıklarını sürdürüyor. Duyurulacak sürprizlerden birisi de gençlere bayram harçlığı olacak. Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor.

Sosyal medya üzerinde dolaşan iddialarda gençlere açık kapı üzerinden başvuru yapmaları durumunda 1000 TL'lik bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Ancak bu iddialar doğru değil. Bayram ikramiyesi sadece emeklilere verilen bir uygulamadır. Her dini bayramdan önce emeklilerin hesaplarına para yatırılıyor. Söz konusu ödemeler bu sene 14 Nisan tarihinden sonra hesaplara yatırılacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Bayram harçlığı
Gündem

Diğer Haberler

Ümraniyespor'un 8 maçlık büyük şanssızlığı! Ümraniyespor Ümraniyespor'un 8 maçlık büyük şanssızlığı!
Karagümrük'ün golcüleri, 8 takımdan daha çok gol attı Fatih Karagümrük Karagümrük'ün golcüleri, 8 takımdan daha çok gol attı
Cumhurbaşkanı'ndan Şampiyonlar Ligi için özel karar Şampiyonlar Ligi Cumhurbaşkanı'ndan Şampiyonlar Ligi için özel karar
Altay'da Paixao dalya peşinde Spor Toto 1. Lig Altay'da Paixao dalya peşinde
Altınordu'da Kerim futbola sarıldı Spor Toto 1. Lig Altınordu'da Kerim futbola sarıldı
Karşıyaka'nın talihsiz transferi Fatih Spor Toto 3. Lig Karşıyaka'nın talihsiz transferi Fatih
Osman Çelik: 'Süper Lig'e lider olarak çıkmak istiyoruz' Spor Toto 1. Lig Osman Çelik: "Süper Lig'e lider olarak çıkmak istiyoruz"
Bayramda otobüsler ücretsiz mi? 20 Nisan 2023 toplu taşıma, Marmaray, metrobüs, İETT ücretsiz mi? Gündem Bayramda otobüsler ücretsiz mi? 20 Nisan 2023 toplu taşıma, Marmaray, metrobüs, İETT ücretsiz mi?
Rizesporlu Alberk Koç: 'Şampiyonluk için kazanmalıyız' Spor Toto 1. Lig Rizesporlu Alberk Koç: "Şampiyonluk için kazanmalıyız"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Manchester City, Almanya'da istediğini aldı
2
Fatih Tekke: "Onları Fenerbahçe maçında oynatmayacaktım"
3
Şenol Güneş'in yeni gözdesi: Tresor
4
Fenerbahçe bitti demeden bitmiyor!
5
Beşiktaş rotayı Mısır'a kırdı!
6
Albert Riera'dan Galatasaray itirafı!
7
Galatasaray'ın hücum gücü devlerde yok!

SON HABERLER

yukarı ok