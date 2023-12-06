Haber Tarihi: 06 Aralık 2023 13:53 - Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 13:53

Yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? 2024 Milli Piyango yılbaşı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? 2024 Milli Piyango yılbaşı biletleri ne zaman satışa çıkacak? soruları yılbaşı öncesinde merak ediliyor. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan dolu bekleyiş başladı. Her yıl yılbaşı akşamı, Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen özel yılbaşı çekilişi bu yıl yine zengin olma umuduyla bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Şansına güvenen vatandaşlar, Milli Piyango biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı ve büyük ikramiye bedelinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, 2024 Milli Piyango biletleri satışa çıktı mı, büyük ikramiye ne kadar?

Yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? 2024 Milli Piyango yılbaşı biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Abone Ol
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için bilet satışları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan duyuru sonrasında, büyük ikramiye bedelinin 400 milyon TL olduğu açıklandı. Peki, Milli Piyango biletleri satışa çıktı mı? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar?
MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Her yıl yüz binlerce kişinin zengin olma umuduyla katıldığı Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi için geri sayım başladı.

Yılbaşına sayılı gün kala Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bilet fiyatları çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam 400 TL olarak belirlendi.

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.


ÇEKİLİŞ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞECEK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.

Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Milli Piyango
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine seyirci kararı! Beşiktaş Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine seyirci kararı!
Yazarlardan Beşiktaş yorumu: ''Bu hava olumlu yansır'' Beşiktaş Yazarlardan Beşiktaş yorumu: ''Bu hava olumlu yansır''
Dünya Türk Kahvesi Günü Sözleri (5 Aralık 2023) Gündem Dünya Türk Kahvesi Günü Sözleri (5 Aralık 2023)
Yazarlardan Fenerbahçe yorumu: ''Fenerbahçe'nin gizli lideri'' Fenerbahçe Yazarlardan Fenerbahçe yorumu: ''Fenerbahçe'nin gizli lideri''
Fenerbahçe lig tarihine geçmeyi başardı Fenerbahçe Fenerbahçe lig tarihine geçmeyi başardı
Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçti! Fenerbahçe Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçti!
Fenerbahçe'den Ertuğrul Karanlık açıklaması Fenerbahçe Fenerbahçe'den Ertuğrul Karanlık açıklaması
Trabzonspor'da Bakasetas'a şartlı çıkış! Trabzonspor Trabzonspor'da Bakasetas'a şartlı çıkış!
Osayi Samuel'den Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık Fenerbahçe Osayi Samuel'den Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Ryan Kent'ten 7 milyon euroluk piyango!
2
Manchester United'dan Fred için astronomik teklif
3
Cornelius: "Galatasaray'a karşı ilk maçta olduğu gibi oynamalıyız"
4
Jacob Neestrup: "Galatasaray çok etkileyiciydi"
5
Kenan Yıldız, İngilizleri peşine taktı!
6
Galatasaray'da Kerem Demirbay dönemi sona eriyor
7
Acun Ilıcalı'dan İrfan Can için paylaşım!

SON HABERLER

yukarı ok