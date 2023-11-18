Yeni 5 TL demir para çıktı mı? 5 TL madeni para tedavüle girdi

Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basımı gerçekleştirilen madeni 5 liralar tedavüle girdi.Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak basılacak olan madeni 5 Türk Lirası'na ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplamda 100 milyon adet basılacak 5 Türk Lirası'nın piyasadaki hacmi 500 milyon lira oldu. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tedavüle giren 5 TL madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus 100 milyon adet basıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 28 Mayıs 1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı 5 TL değerindeki madeni hatıra paraların basıldığı ve tedavüle verildiği aktarıldı. Bakır, nikel ve çinko karışımıyla üretilen madeni 5 TL'nin çapı 28,15 mm, kalınlığı 1,70 mm, ağırlığı da 8,25 gram olacak. Kenarları tırtıllı olan 5 TL'nin dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alırken, ortada Türkiye yüzyılı logosu konumlandırıldı. Bunun solunda "5" rakamı, altta "TÜRK LİRASI" yazısı ve yazının altında "2023" yer alıyor.