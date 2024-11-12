Victor Osimhen'in kafa golünün sürati 71 km!

Süper Lig'de güçlü rakibi Samsunspor'u mağlup etmeyi başaran Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı esmeye devam ediyor.
Karadeniz ekibini 3-2 mağlup eden sarı kırmızıılı takımda Nijeryalı golcü attığı iki golle maça damga vurdu.
Öte yandan Victor Osimhen'in, Samsunspor'a kafayla attığı ilk golün sürati de ortaya çıktı.
beIN Sports'un verilerine göre; Nijeryalı futbolcu, kafasıyla 71 kilometrelik bir şut çıkardı.
Karadeniz ekibini 3-2 mağlup eden sarı kırmızıılı takımda Nijeryalı golcü attığı iki golle maça damga vurdu.
Öte yandan Victor Osimhen'in, Samsunspor'a kafayla attığı ilk golün sürati de ortaya çıktı.
beIN Sports'un verilerine göre; Nijeryalı futbolcu, kafasıyla 71 kilometrelik bir şut çıkardı.