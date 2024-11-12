Victor Osimhen'in kafa golünün sürati 71 km!

Victor Osimhen'in, Samsunspor'a kafayla attığı ilk golün süratinin 71 kilometre olduğu ortaya çıktı.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Victor Osimhen'in kafa golünün sürati 71 km!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2024 11:28
Süper Lig'de güçlü rakibi Samsunspor'u mağlup etmeyi başaran Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı esmeye devam ediyor.

Karadeniz ekibini 3-2 mağlup eden sarı kırmızıılı takımda Nijeryalı golcü attığı iki golle maça damga vurdu.

Öte yandan Victor Osimhen'in, Samsunspor'a kafayla attığı ilk golün sürati de ortaya çıktı.

beIN Sports'un verilerine göre; Nijeryalı futbolcu, kafasıyla 71 kilometrelik bir şut çıkardı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery