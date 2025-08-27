UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2025

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı için geri sayım başladı.

Bu akşam oynanacak play-off maçlarının ardından Devler Ligi'ne katılacak tüm takım belli olacakken kura çekimi için de her şey hazır hale gelecek.

Galatasaray'ın yanı sıra bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica'yı elemesi halinde 16 sezon sonra Devler Ligi'nde yer almak için mücadele edecek.

Benfica-Fenerbahçe

Kopenhag-Basel

Ferencvaros-Karabağ

Rangers-Club Brugge

Kura çekimi 28 Ağustos Perşembe TSİ 19.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco, PSV, Ajax, Sporting, Union Saint-Gilloise, Slavia Prag, Olympiacos, Galatasaray, Bodo/Glimt, K.Almaty, Pafos

1. Hafta: 16–18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026