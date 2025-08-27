Haber Tarihi: 27 Ağustos 2025 16:26 - Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025 16:26

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kuraları 28 Ağustos Perşembe günü çekilecek. "Devler Ligi"ne direkt katılan Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Fenerbahçe, ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica'yı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı için geri sayım başladı.

Bu akşam oynanacak play-off maçlarının ardından Devler Ligi'ne katılacak tüm takım belli olacakken kura çekimi için de her şey hazır hale gelecek.

Galatasaray'ın yanı sıra bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica'yı elemesi halinde 16 sezon sonra Devler Ligi'nde yer almak için mücadele edecek.

BU AKŞAM OYNANACAK MAÇLAR

Benfica-Fenerbahçe

Kopenhag-Basel

Ferencvaros-Karabağ

Rangers-Club Brugge

KURA ÇEKİMİ TARİHİ

Kura çekimi 28 Ağustos Perşembe TSİ 19.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

DEVLER LİGİ'NDE YER ALACAK TÜM TAKIMLAR

Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco, PSV, Ajax, Sporting, Union Saint-Gilloise, Slavia Prag, Olympiacos, Galatasaray, Bodo/Glimt, K.Almaty, Pafos

LİG ETABI MAÇ TARİHLERİ

1. Hafta: 16–18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

