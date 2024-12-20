Haber Tarihi: 20 Aralık 2024 17:52 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 17:52

Ücretli öğretmen maaşı neden yatmadı, ne zaman yatacak?

Ücretli öğretmenlik maaşı ödeme tarihi Kasım ayı için araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev yapan binlerce öğretmen, aylık maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ücretli öğretmen maaşı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ders başı hesaba göre yatırılıyor. Peki, 2024 Kasım ayı ücretli öğretmenlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ücretli öğretmenlik maaşı Kasım ödemeleri hakkında detaylar.

Ücretli öğretmen maaşı neden yatmadı, ne zaman yatacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere verilen ücretli öğretmenlik maaşında bekleyiş sürüyor. Genelde ayın 15'inde hesaplara geçen maaşların gecikmesi sonrası nedeni merak edildi. Peki, Ücretli öğretmen maaşı neden yatmadı, ne zaman yatacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NEDEN YATMADI?
Öğretmen maaşları ayın 15'i ile 20'si aralığında hesaplara geçiyor. Zaman zaman bazı bölgelerde ayın 20'sinden sonra da hesaplara geçebiliyor.

Bu nedenle öğretmen maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara geçmesi bekleniyor. Ödemeler 15-20 Aralık aralığında hesaplara geçecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞ NE KADAR, KAÇ TL?
Ödemeler ders saati sayısı üzerinden hesaplanıyor. Haftada 20 saat derse giren öğretmen ile farklı süre derse giren öğretmenin ödemeleri farklılık gösteriyor.

Örneğin 20 saat derse giren öğretmen 13.250 TL ödeme alıyor. 24 saat derse giren öğretmen ise 15.750 TL ödeme alıyor.



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