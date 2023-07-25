Trabzonspor satıldı mı, satılacak mı? Başkan açıkladı!

Bordo-mavili kulübünün Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, son günlerde gündem olan konulara açıklık getirildi. Peki, Trabzonspor satılacak mı? Trabzonspor Katarlılara mı satılıyor?Karadenizgazete'nin haberine göre; Son iki gündür özellikle sosyal medyada Trabzonspor'un Katarlı iş adamlarına satılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yapılan yorumlarda, Katar Şeyhi Tamim bin Hamad'ın, Trabzonspor'u 665 milyon Euro karşılığında satın almak istediği öne sürüldü. Bu iddialar gündemde sıcaklığını korurken konuyla ilgili spekülasyonlara Bordo-Mavili kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan cevap verdi.ORTAYA atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Ertuğrul Doğan, "Şu anda Trabzonspor'un bu tür suni gündemlere ayıracak vakti yok. Bu iddialara kesinlikle doğru değil. Gerçeği yansıtmıyor: biz yönetim olarak yeni sezonu ve kulübün geleceğini düşünüyoruz. Daha iyi seviyeye nasıl getireceğimizin planlarını yapıyoruz. Ne böyle bir durum ne de bize gelen bir teklif var" dedi.YÖNETİMİN 30 Temmuz'da oynanacak AEK maçının öncesinde bir toplantı gerçekleştireceğini ifade eden Ertuğrul Doğan, "Tüm arkadaşlarımız yoğun bir tempoda kulübün daha iyi seviyeye gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Belki aynı tarihte medya ile bir araya gelip, onların merak ettiği sorulara yanıt veririz. Şu anda bununla ilgili bir çalışmamız var" ifadelerini kullandı.