TFF Başkanı Özdemir, 'Gustavo ve Serdar maaş indirimine gitti'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin transfer harcama limitini aşabilmek için Gustavo ve Serdar Aziz'in maaşlarında indirime gittiğini açıkladı.



Fenerbahçe'nin transferleri hakkında SmartSpor'a açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Fenerbahçe, harcama limitini açabilmek için Serdar Aziz ve Luiz Gustavo'nun ücretini düşürdü. Mesut Özil, Fenerbahçe için çok önemli bir transfer. Fenerbahçe, Mesut Özil'i Rizespor maçında oynatabilir" dedi.



Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, "Serdar Aziz pandemiden dolayı maaşında indirime gitti. Serdar'ın 1.8 milyon € olan ücreti, 5.5 TL'den sabitlenmişti Bu da yaklaşık 10 milyon TL ediyor" ifadelerini kullandı.



