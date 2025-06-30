Haber Tarihi: 30 Haziran 2025 15:30 - Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 15:30

Tammy Abraham kimdir, kaç yaşında? Tammy Abraham kariyeri ve istatistikleri

İngiliz golcü Tammy Abraham Beşiktaş'a geliyor. 27 yaşındaki yetenekli futbolcu için araştırmalar hız kazandı.2016-2021 yılları arasında Chelsea ve kiralık olarak forma giydiği takımlarda dikkat çekmeyi başaran Tammy Abraham Beşiktaş ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Ardından Tammy Abraham kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne? soruları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

Tammy Abraham kimdir, kaç yaşında? Tammy Abraham kariyeri ve istatistikleri
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Tammy Abraham, Beşiktaş'a gelmesiyle gündeme damgayı vurmayı başardı. Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen yıldız futbolcu futbolseverlerin dikkatini çeken bir isimdir.

Özellikle, "Tammy Abraham kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı?" gibi sorular arama motorunda araştırılıyor. İşte, Tammy Abraham istatistikleri ve kariyeri hakkında detaylar...

TAMMY ABRAHAM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Tammy Abraham 2 Ekim 1997 tarihinde İngiltere'nin Londra bölgesinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır ve aktif olarak futbolculuk kariyerine devam ediyor.

Son olarak siyah-beyazlı takımla el sıkışan Tammy Abraham, ilk profesyonel maçına 2016 yılında çıkmıştır.

TAMMY ABRAHAM MEVKİSİ NE?

Tammy Abraham forvet mevkisinde oynamaktadır. Hücum noktasında dikkat çeken özelliklere sahip olan Abraham, rakip takım defansını zorlayan bir isimdir.

27 yaşındaki yıldız futbolcu, Avrupa'nın büyük takımlarında forma giymiştir. Son olarak gelecek sezon Beşiktaş takımında oynamaya hazırlanıyor.

TAMMY ABRAHAM HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tammy Abraham'ın kariyeri boyunca Chelsea, Bristol, Swansea, Aston Villa, Roma ve Milan gibi öneki takımlarda oynamıştır.

İngiltere ve İtalya'nın büyük kulüplerinde forma giyen ve kritik maçlarda büyük rol oynayan Abraham güncel olarak İtalyan devi Milan'da forma giymektedir.

TAMMY ABRAHAM İSTATİSTİKLERİ

Tammy Abraham'ın istatistiklerine bakıldığında 430 maçta 172 gol ve 51 asisti bulunuyor.

Tammy Abraham İngiltere Milli Takımı ile 11 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.


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