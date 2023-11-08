Şulemsi kimdir? Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk eski hali gündem oldu

Sosyal medya fenomenleri mercek altında. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin çeşitli suçlamalarla tutuklanmasının ardından gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Bir anda gelirlerini katlayan ve sosyal medyada lüks yaşantılarını sürdüren sosyal medya fenomenlerinin mal varlıkları ve bu paraların nereden kazanıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Şulemsi'nin kim olduğu son zamanlarda pek çok kişi tarafından meak ediliyor. Peki, Şulemsi kimdir? Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk eski hali gündem olduŞule Kayatürk, Ankara doğumlu internet fenomenidir. 1.75 boyunda ve oğlak burcu olan Şule Kayatürk, bir dönem 100 kilonun üzerine çıkmış fakat büyük bir zayıflama yaşayarak yaklaşık 54 kiloya düşmüştür.Şulemsi takma adıyla bilinen Şule Kayatürk, bir dönem eşi Yasin Türk ile yollarını ayırma kararı almıştı.Daha sonra eşiyle bir süre ayrılık yaşayan Şule Kayatürk, Umre sırasında eşiyle çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak barıştıklarını duyurmuştu.2013 yılından bu yana aktif olarak sosyal medyada etkin olan Şule Kayatürk, farklı mecralarda da kendine yer edinmiştir.Makyaj sanatçılığı, sosyal medya etkileyiciliği ve YouTube içerik üreticiliği gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren Şule Kayatürk'ün kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi bulunmaktadır.Şulemsi ve eşi değişimiyle herkesi şaşırttı. Şule Kayatürk sosyal medya paylaşımlarına devam ederken kocası Yasin Türk'ün değişimi de dikkatlerden kaçmadı. Şule Kayatürk'ün eşinin Yasince isimli Yasin Türk olduğu biliniyorTıpkı Dilan Polat gibi güzellik merkezi sahibi olan Şulemsi adıyla bilinen Şule Kayatürk, sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. Hem Avukat Feyza Altun'un hem de halkın radarına takılan Şulemsi'nin yıllar içindeki değişimi yok artık dedirtiyor. Şulemsi isimli Şule Kayatürk'ün uzun zamandır takip eden hayranları, hem kendisinin hem de kocası Yasin Türk'ün değişimini mercek altına alıyor. Özellikle geçmişten bugüne yaşadığı değişimle dikkat çeken Şulemsi'nin hayatı şu an insanlar tarafından anbean takip ediliyor. Dilan Polat'ın arkadaşı olduğu bilinen Şule Kayatürk sosyal medyada "Şulemsi" diye tanınıyor. 26 yaşında olan Şulemsi'nin 28 daire, 173 iş yeri sahibi olduğu iddia ediliyor.