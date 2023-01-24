Sözleşmeliye kadro Resmi gazetede yayınlandı mı?

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Sayıları 227 bin olan ve üç artı bir modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sözleşmeli sağlık çalışanları ve din görevlileri de süre aranmaksızın doğrudan kadroya alınacak. Bu kapsamda olan düzenlemede kadroya geçmek isteğe bağlı olacak.

KAPSAM DIŞI OLANLAR

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, teklifin büyük olasılıkla Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra, Genel Kurul gündemine geleceği ve yasalaşacağını belirtti.424 bin kamu çalışanının faydalanması bekleniyor. 4-B kapsamında görev yapan 197 bin personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.Kadroya geçmek istemeyenleri hakları görev bitene kadar korunacak. Ayrıca 4 yıldan az çalışanlar bu süreyi doldurduklarında nakillerini yaptırabilecek. Artık gözler AK Parti'nin Meclis grubuna çevrildi. 10 maddelik taslak düzenlemeye son hale gelmesiyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, meclis danışmanları, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışan personel kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.