Sözleşmeliye kadro Resmi gazetede yayınlandı mı?

Sözleşmeliye kadroda son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Meclisten geçt mi, Resmi Gazetede yayınlandı mı? sorularının detaylarını derledik. Mustafa Elitaş, kamuoyunda beklenen sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasından önce detayları açıkladı. İşte sözleşmeliye kadro hakkında tüm detaylar...
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sözleşmeli kadro düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Elitaş açıklamasında: "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek. Bütün belediyelere 3+1 modeline dahil edeceğiz. Toplam 458 bin 615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek. Önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Elitaş "Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifini Cumhur İttifakı ortağımız MHP ve Mustafa Destici'nin de imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunduk'' dedi. Sanatçılar için farklı bir düzenleme olduğuna değinen Elitaş ''Kültür ve Turizm Bakanımız Devlet Opera ve Balesi ile ilgili özel bir açıklama yaptı. Onlar da kadroya geçecek. Bundan sonra TBMM başkanlığı, ilgili komisyonlara havale edecek. Önümüzdeki hafta Pazartesi veya Salı günü bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz" dedi.SÖZLEŞMELİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?
Sözleşmeliye kadro henüz Resmi Gazete'de yayınlanmadı. Yasa yürürlüğe girdikten sonra ise 3 yıl çalışmış olma şartıyla, kamudaki sözleşmeli personel için kadro yolu açılmış olacak. Fakat kamuda aksama olmaması için 1 yıl aynı yerde görev yapmak zorunda olacak. Buna göre devlet memurlarında olduğu gibi belediye personeli de 3 yılın sonunda kadroya alınacak.
SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, teklifin büyük olasılıkla Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra, Genel Kurul gündemine geleceği ve yasalaşacağını belirtti. SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?
424 bin kamu çalışanının faydalanması bekleniyor. 4-B kapsamında görev yapan 197 bin personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.
Kadroya geçmek istemeyenleri hakları görev bitene kadar korunacak. Ayrıca 4 yıldan az çalışanlar bu süreyi doldurduklarında nakillerini yaptırabilecek. Artık gözler AK Parti'nin Meclis grubuna çevrildi. 10 maddelik taslak düzenlemeye son hale gelmesiyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Sayıları 227 bin olan ve üç artı bir modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sözleşmeli sağlık çalışanları ve din görevlileri de süre aranmaksızın doğrudan kadroya alınacak. Bu kapsamda olan düzenlemede kadroya geçmek isteğe bağlı olacak. KAPSAM DIŞI OLANLAR
Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, meclis danışmanları, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışan personel kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.