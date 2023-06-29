Son dakika: İcardi Galatasaray'da kalacak mı 2023?

İcardi Galatasaray'da kalacak mı, Arabistan'a mı gidecek? Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 2022/23 sezonunu şampiyon tamamladı. Sırasıyla; Beşiktaş (1), Başakşehir (1), İstanbulspor (2) ve Sivasspor (2) maçlarında şov yapan Mauro Icardi bugün de Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemek için çıktığı Ankaragücü deplasmanında da adeta gövde gösterisi yaptı. 7'de perdeyi açan, 39'da ise yeniden Cim Bom'u öne geçiren golü kaydeden yıldız oyuncu, Galatasaray'ın ligde attığı son 8 gole de imza attı.Sarı-kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerini aşıp gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.Kurmaylar, yapılacak transferlerle kadroyu kuvvetlendirip Avrupa'da önemli başarılara imza atmak istiyor.Süper Lig'in son şampiyonu G.Saray önceki akşam Florya'da yeni sezon için çalışmalara başladı.Taraftar kadar sarı-kırmızılı futbolcuların da gündem maddesi İcardi'nin dönüp dönmeyeceğiydi.Cimbom'da ilk hedef Mauro Icardi'nin bonsevisini almak.PSG ile sözleşmesi devam eden oyuncu geçtiğmiz sezon takımda iz bırakmıştı.Tecrübeli golcü performansı ile sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyük rol oynadı.Icardi süre bulduğu 24 maçta 22 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.Takım arkadaşları, Arjantinli yıldızın son dakikaya kadar Galatasaray'a gelmek için şartları zorlayacağına inandığını söylediler.Sabah'ın haberine göre yapılan yorumlarda, "Mali şartlara ve Suudi Arabistan ihtimaline bakarsak gelmez.Ancak Icardi, Galatasaray'ı çok sevdi ve taraftarlar tarafından da çok sevildi.İstanbul'u, taraftarı ve buradaki yaşamı seviyor.Alışkanlığını ve buradaki rahatını bozmak istemez.Son dakikaya kadar Galatasaray'ı zorlar ve bekler" ifadeleri ön plana çıktıGeçtiğimiz günlerde Icardi için Suudi Arabistan'dan devasa bir teklif geldiği öne sürülürken, Arjantinli yıldıza bir Suudi kulübü bonuslarla birlikte 100 milyon euroyu bulan bir teklif hazırladığı Suudi ekibi, Icardi'ye yıllık 25 milyon eurodan 3 yıllık bir sözleşme önerdiği belirtilirken teklifin bonuslarla birlikte toplamda 100 milyon euroya olduğu iddia edilmişti.Suudi kulübünün PSG ile de anlaştığı söylenirken Mauro Icardi ve menajeri Wanda Nara'nın kararının beklendiği ifade edilirken, Icardi'nin çok beklenen kararı ortaya çıktı.343 Digital'in haberine göre; Arjantinli yıldız Arabistan'dan gelen teklifler sonrası yaptığı açıklamada "Ben Arabistan'a gidecek kadar kariyerimin sonunda değilim, parayı da tercih etmiyorum." ifadelerini kullandı. Icardi'nin eşi Wanda Nara da Arabistan'dan gelen teklifler sonrası "Mauro, önümüzdeki sezon Avrupa'da kalacak. Arabistan'da yaşayamayız." dediği biliniyordu.