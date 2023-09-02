SON DAKİKA: Gaziantep Galatasaray maçı CANLI İZLE, Gaziantep GS
Haber Tarihi: 02 Eylül 2023 20:48 -
Güncelleme Tarihi:
02 Eylül 2023 20:48
SON DAKİKA: Gaziantep Galatasaray maçı CANLI İZLE, Gaziantep GS
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.Kalyon Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Gaziantep FK - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi. İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.
Eksikler
Ev sahibi Gaziantep FK'da İlker Karakaş dışında eksik bulunmuyor. Galatasaray'da Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira ile yeni transferler Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha kadroda yer almıyor.
Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 4. haftasında yapacakları maçla 9. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de beşinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile daha önce 8 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 6 galibiyet aldı. İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmenden olmak üzere 18 gol atan "Cimbom" kalesinde 9 gol gördü.
Gaziantep'teki maçlarda da üstün
Galatasaray, rakibiyle deplasmanda yaptığı maçlarda da üstünlük kurdu. Gaziantep'te 3 Süper Lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bir maçı da hükmen kazandı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmenden olmak üzere 8 gol atarken kalesinde 4 gole engel olamadı.
Son 14 resmi maçında kaybetmedi
Galatasaray, çıktığı son 14 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon ise 2'si Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Ligde 7 maçta sadece 1 gol yedi
Galatasaray, Süper Lig'de son 7 müsabakada kalesinde 1 gol gördü. Geçen sezon iyi savunmasıyla dikkati çeken şampiyon Galatasaray, son haftada hükmen kazandığı Atakaş Hatayspor mücadelesi haricinde mücadele ettiği son Süper lig 7 mücadelesinde 14 gol atıp, 1 gol yedi.
Formda Icardi durdurulamıyor
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sezona iyi bir giriş yaptı. Geçen sezon sahaya çıktığı son 6 Süper Lig maçının tamamında fileleri havalandıran ve 9 kez gol sevinci yaşayan Icardi, bu sezon da durdurulamıyor. Bu sezon 6 resmi maça çıkan 30 yaşındaki yıldız santrfor, tamamında skoru değiştirdiği son 4 müsabakada 5 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da bu sezon yapılan 8 resmi müsabakada ayrıca Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu ikişer, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Angelino, Kerem Aktürkoğlu ve Fredrik Midtsjö birer kez fileleri havalandırdı.
Kaleciler Günay ve Batuhan eski takımlarına karşı
Galatasaray'ın yeni transferi Günay Güvenç ile bu transferde kiralık olarak giden Batuhan Şen, ilk kez eski takımlarına karşı mücadele edecek. Gaziantep temsilcisinin formasını 2018'de giymeye başlayan Günay, kaptanlığını yaptığı takımın kalesini 163 resmi müsabaka korudu. Günay'ın karşılaşmada yedekler arasında yer alması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen kaleci Batuhan Şen de Günay transferinde kırmızı-siyahlı takıma gitti. Ligin ilk 3 maçında kaleyi koruyan 24 yaşındaki file bekçisi, büyük ihtimalle Galatasaray'a karşı da forma giyecek.
Okan Buruk'tan uyarı: "Molde maçı gibi olmasın"
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray için sezon başı kritik eşiklerden biri Devler Ligi'nde gruplara kalabilmekti. Son olarak play-off turunda Molde'yi eleyerek Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile eşleyen Cimbom gözünü yeniden lige çevirdi. Sarı-kırmızılılar bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan Aslan ardından derbi maçta Trabzonspor'u mağlup etmişti. İstanbulspor karşılaşması ise Norveç temsilcisi Molde rövanşı nedeniyle ertelenmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu önemli karşılaşma öncesinde öğrencilerine uyarılarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı "Rakibimiz henüz ligde puan alamadı. Bu onları motive edecektir. Ayrıca son şampiyona karşı oynamak her takım için ilgi çekici. Bizim için de çok önemli bir maç. Basit hata istemiyorum. Molde maçındaki görüntümüzde olmamalıyız. Hücumda daha aktif bir Galatasaray görmek istiyorum. Yeterince resmi maç oynadık. Maç ritmimizi yükseltmeliyiz" ifadelerini kullandı. Kaptan Fernando Muslera da takım arkadaşlarına kısa bir motivasyon konuşması yaptı.
Galatasaray'da Icardi sevinci!
Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi Mauro Icardi gelişmesi... Molde maçında beline aldığı darbeye rağmen maçı tamamlayan Mauro İcardi'nin durumu merak ediliyordu. Arjantinli yıldızın karşılaşmanın kafilesinde yer alması camiayı mutlu etti. Bugün forma giymesinde bir sorun görülmüyor. Skor rahatlığı yakalanırsa yerine Cedric Bakambu oyuna dahil olacak. Arjantinli yıldız, bu sezon çıktığı 6 maçta fileleri 5 kez sarsıp 1 de gol pası verdi.
Galatasaray'da 'Kerem Dayı' ile yola devam!
Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi Okan Buruk, yeni transferlerden Kerem Demirbay ile ilgili kararını verdi. Berkan Kutlu ve Yunus Akgün'ün ayrılmasıyla yerli rotasyonu azalan Galatasaray'da Kerem Demirbay tam hazır olmamasına rağmen bugün de forma bulacak. Teknik direktör Okan Buruk maç ritmini yakalaması için tecrübeli orta saha oyuncusunu Gaziantepsopr karşısında da değerlendirmeyi düşünüyor. Buruk, oyuncunun koşu kalitesini artırmak için ona özel antrenman programı da hazırlattı. "Dayı" lakaplı oyuncu da çok çalışıyor.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na özel ilgi
Galatasaray'da Teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti... Molde maçında bir grup taraftar tarafından ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu'nun morali bozulmuştu. Teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera tecrübeli futbolcuya destek verdiler. "Senin kaliteni ve bu takıma ne kadar katkı verdiğini biliyoruz. Futbolun içinde böyle şeyler var. Sen kafana takma ve oyununa konsantre olmaya devam et" diyerek Kerem'i yeniden motive etmeye çalıştılar.