Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik maçı şifresiz canlı izle | Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Slovan Bratislava ile Kİ Klaksvik karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik maçı Exxen Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmamaktadır.19.45 Legia Varşova - Aston Villa19.45 Zrinjski - AZ Alkmaar19.45 Genk - Fiorentina19.45 Ferencvaros - Cukaricki19.45 Eintracht Frankfurt - Aberdeen19.45 HJK - PAOK19.45 Ludogorets - Spartak Trnava19.45 Fenerbahçe - Nordsjaelland22.00 Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik22.00 Maccabi Tel Aviv - Breidablik22.00 Zorya Luhansk - Gent22.00 Viktoria Plzen - Ballkani22.00 Dinamo Zagreb - Astana22.00 Club Brugge - Beşiktaş22.00 Lugano - Bodo/Glimt