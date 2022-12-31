Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 12:50 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 12:50

Şafak Sezer kaç yaşında, nereli, hayatı, doğum yeri

Şafak Sezer, İbo Show 2023 Yılbaşı programına şarkısı ve esprileriyle renk katacak. Peki, Şafak Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Şafak Sezer dizileri ve filmleri...

Şafak Sezer kaç yaşında, nereli, hayatı, doğum yeri
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İbo Show'da eğlenceli dakikalara imza atan komedi filmlerinin aranan ismi Şafak Sezer hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, Şafak Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli?
Şafak Sezer Kimdir?

Erol Şafak Sezer, 10 Ekim 1970 tarihinde Sincan Ankara'da doğmuştur. 1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı.

Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla, Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı. Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: "Televizyon Çocuğu" (Okan Bayülgen'in programı), "Sıdıka", "Baskül Ailesi", "Dostlar Pasajı", "Şafak Vakti" ve "Reyting Hamdi"... "Üçlü Oyun" filminden sonra sanatçı "Vizontele" için kamera karşısına geçti. Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kaan Boztepe'yle birlikte rol aldı.

Şafak Sezer'in bugünkü ününe kavuşmasında, şovmen Boran Kaya'nın sunduğu "İner misin Çıkar mısın?" adlı yarışma programının rolü vardır. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan "İner misin Çıkar mısın?"da Şafak Sezer birinci olmuştur.
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