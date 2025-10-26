Haber Tarihi: 26 Ekim 2025 13:37 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 13:37

Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Real Madrid - Barcelona maçı canlı izle şifresiz

Real Madrid - Barcelona maçını ücretsiz S Sport Plus izle | Real Madrid - Barcelona maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Real Madrid - Barcelona maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid - Barcelona maçı canlı yayın izleme detayları

Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Real Madrid - Barcelona maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
İspanya La Liga'de bu hafta Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "S Sport Plus canlı izle, S Sport Plus şifresiz" araması yapıyor. Real Madrid - Barcelona maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Real Madrid - Barcelona maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İspanya La Liga'de bu Real Madrid, Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid - Barcelona maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Barcelona maçı 26 Ekim Pazar günü saat 18:15'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Deniz Gül attı, Porto üç puanı kaptı! Dünya Futbolu Deniz Gül attı, Porto üç puanı kaptı!
Lucas Torreira, İstanbul'a döndü Galatasaray Lucas Torreira, İstanbul'a döndü
Atletico Madrid, Real Betis deplasmanında galip! Atletico Madrid Atletico Madrid, Real Betis deplasmanında galip!
Celtic, Brendan Rogers ile yollarını ayırdı! Dünya Futbolu Celtic, Brendan Rogers ile yollarını ayırdı!
Hakan Safi: 'Davasında haklı olanın acelesi yoktur' Fenerbahçe Hakan Safi: "Davasında haklı olanın acelesi yoktur"
Burak Yılmaz: 'Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum' Gaziantep FK Burak Yılmaz: "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum"
Levent Mercan: 'Beşiktaş'ı da inşallah yeneriz' Fenerbahçe Levent Mercan: "Beşiktaş'ı da inşallah yeneriz"
Thomas Reis: 'Bugün çok şanssızdık' Samsunspor Thomas Reis: "Bugün çok şanssızdık"
Süper Lig'de 10. haftanın puan durumu Trendyol Süper Lig Süper Lig'de 10. haftanın puan durumu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mecnun Otyakmaz: "Hakemlerin adları açıklanacak"
2
Juventus, Igor Tudor'u görevden aldı!
3
Dursun Özbek'ten hakem ve bahis skandalı için açıklama
4
Sadettin Saran'dan hakemler için açıklama!
5
Savcılıktan hakemler için açıklama!
6
Gaziantep FK - Fenerbahçe: 11'ler
7
Sadettin Saran'dan Sergen Yalçın sorusuna yanıt

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.