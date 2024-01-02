Ortaokulda sınıfta kalma var mı? 2024 MEB Ortaokul 5,6,7 ve 8'nci sınıfta devamsızlıktan kalma var mı?

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Ortaokulda sınıfta kalma var mı? 2024 Ortaokul 5,6,7 ve 8'nci sınıfta kalma var mı? 12. sınıf öğrencilerinin devam zorunluluğu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Özer öğrencilerin devam durumlarına ilişkin alınan kararı açıkladı. Peki, 12. Sınıf devamsızlık kalktı mı? İşte son dakika 12. sınıf devamsızlık hakkı haberi..Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğine göre ortaokul 5,6,7 ve 8'nci sınıfta kalma bulunmuyor. Ortaokulda yıl sonu ortalaması 45 puandan düşük olan öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) karar veriyor.Bakan Özer'in açıklaması şu şekilde: "Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. 10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız."16 Haziran'da okulları kapattıktan sonra ilkokulu da kapsama alarak telafi eğitimi yapacağız. Eğitim dönemi başladığında da yine 1 aylık telafi eğitimi olacak. Öğrencilerimizin durumunu ölçmek için de sınav yapacağız.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasının satır başları şu şekilde;MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu.Buna göre Kasım ara tatili; 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda değerlendirme sınavla yapılmayacak. Yani ilkokulda yazılı sınavlar tamamen kaldırıldı. Ortak sınav sistemine de dahil olmayan bu kademedeki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenleri tarafından yapılacak. Notlandırma, bu takip sonucu ortaya çıkan değerlendirmelerle, süreç odaklı yapılacak. Öğrenciler, katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. 2021 yılında pandemi tedbirleri kapsamında alınan karar gereği 1,2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması yapılmıyordu. Bunun yerine sınıf içi değerlendirmelere göre öğrencilere karne veriliyor, yazılı sınav uygulaması sadece 4'üncü sınıflarda yapılıyordu.. Böylece yeni yönetmelikle 1, 2 ve 3 'üncü sınıflarda pandemi uygulaması kalıcı hale getirilirken 4'üncü sınıflarda da yazılı sınavın kalmasıyla ilköğretim kademesinde yazılı sınav uygulaması tamamen kaldırılmış oldu.Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dört alandaki becerilerinde gelişimlerini izlemek için iki yılda bir Türkçe dil beceri sınavları yapılacak. Bu Sınav elektronik ortamda veya yazılı olarak uygulanabilecek. Ayrıca öğrencilerin akademik başarılarının ölçüldüğü 'ABİDE' sınavları iki yılda bir belirlenen okullarda uygulanacak.