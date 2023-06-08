OnlyFans kapatıldı mı, neden kapatıldı? OnlyFans nedir, nasıl kullanılır?

Son zamanlarda sosyal medyada büyük tartışma konusu olan Onlyfans Türkiye'de yasaklandı. Konu hakkında vatandaşlar detayları merak etti. Peki, Onlyfans yasaklandı mı? Onlyfans Türkiye'de yasaklandı mı, engellendi mi? Onlyfans Türkiye'de kapatıldı mı, tekrar açılacak mı? İşte detaylar...OnlyFans, BTK tarafından alınan kararla yasaklandı. Nedeni ise gençlerin ve kadınların bedenlerinin sömürülmesi üzerine kurulan platformun aşırı derecede tepki çekmesi oldu. Kadınların bedenlerine ait görselleri satarak para kazanması birçok kesim tarafından tepki çekiyordu.OnlyFans'ın kapatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet kampanyası başlatılmıştı.CİMER'e sunulan şikayette şu ifadeler yer aldı: "Son dönemlerde ülkemizde ciddi şekilde yaygınlaşmaya başlayan ve kullanımı özendirilen OnlyFans isimli bir sosyal medya platformu mevcuttur. Bu platformda, kullanıcılar pornografik görüntü ve videolarını para karşılığı abonelerine satmakta ve bu yaptıkları ahlaksız eylemle ciddi paralar kazanmaktadır. Öyle ki kullanıcılarının kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre, bazı kullanıcılar bu platformdaki pornografik paylaşımlarla aylık $10.000'ın üstünde gelir elde etmektedir.Normal şartlarda böylesi basit ve iğrenç usullerle para kazanmak, yalnızca bu tür platformların kullanıcılarının ahlaki standartlarını ilgilendirir. Ancak bu ve bunun gibi platformların esas vehameti, pornografi ile para kazanmayı teşvik etmesi ve özellikle genç kitleyi, sağladığı yüksek getiri ile ciddi şekilde etkilemesidir. Son zamanlarda bu platformun kullanıcıları, Twitter isimli sosyal medya platformunda, pornografik paylaşım yaparak kolay ve yüksek getiri elde ettiklerini ve herkese bunu tavsiye ettiklerini belirtir paylaşımlar yapmaktadır. Bu paylaşımlar neticesinde, OnlyFans isimli platformda pornografik içerik üreten kişi sayısının ciddi şekilde arttığı kamuoyunca gözlemlenmektedir. Son raddede bu iğrenç platformdaki konsept hesapların bazıları, daha fazla para kazanmak için anne-babaları ile pornografik içerik üretmeye başlamışlardır.Ülke ekonomimizdeki dalgalı durum, toplumu ve özellikle gençleri kötü etkilemekte, çok sayıda insan kolay para kazanmak için kötü yollara tevessül etmektedir. OnlyFans isimli ahlaksız platformun kitle nezdinde özendirilmesi, toplumu ahlaksız yöntemlerle, kolay para kazanma konusunda teşvik etmektedir. Gelinen noktada, OnlyFans isimli platformun kamu ahlakı ve Türk aile yapısı için ciddi tehlike ettiği aşikardır. Bu gibi platformlara karşı zamanında, sert tedbirler alınmadığı takdirde, kamu ahlakı ve Türk aile yapısı iyice aşınacak ve neticede soysuzlaşacaktır. Bu nedenle başta OnlyFans isimli platform olmak üzere, bu gibi platformların hepsine erişim engeli getirilmelidir.Sayılan nedenlerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin, kamu ahlakına ve Türk aile yapısına kıymet veren bir vatandaşı olarak OnlyFans isimli sosyal medya platformuna erişim engeli getirilmesini talep ederim."OnlyFans yoğun şikayetler üzerine, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Haziran 2023 tarihli ve 2023/3975 sayılı kararıyla erişime kapatıldı.Onlyfans ücreti mukabilinde içerik üreticilerinin içerikleri yayınlayabilmelerini sağlayan bir platformdur. Menşei İngiltere olan Onlyfans sitesi kullanabilmek için abonelik gerektirmektedir.Pek Onlyfans ücreti ne kadar, nedir, nasıl kullanılır. İşte merak edilen detaylar.Onlyfans ücreti mukabilinde kullanıcılara video ve içerik yayınlama imkanı tanır, sisteme giriş yapabilmek için aylık belli bir ücret ödemek gerekmektedir. Onlyfans ücreti 4,99 dolar ile 49,99 dolar arasında değişmektedir. Aylık aboneler sistemden fayda sağlayabilir.Onlyfans, üretilen içeriklerden gelir elde edilebilen bir platformdur. İçerik üreticilerine içerikleri için ücret ödenmektedir. Ancak sistemden faydalanabilmek için abone olmak gereklidir ve aylım abonelik ücreti 4,99 ile 49,99 dolar arasında değişiklik göstermektedir.Onlyfans platformunda, ne kadar çok kullanıcı erişimi sağlayabilirseniz o kadar çok para imkanınız vardır. Yayınlanan içerikler belli kurallara uygun olmak zorundadır. Uzmanlar, Onlyfans sisteminin faydaları olduğu kadar zararları da olduğu görüşünde hem fikirdir.Onlyfans'ta hesap açmak ve içerik yayınlamak için öncelikle abone olmak gerekmektedir. Daha sonra bir profil oluşturmak gerekir. Gerekli abonelik ücreti ödendikten sonra ürettiğiniz içerikleri paylaşabilirsiniz.Uygulama Google Play Store üzerinden OFTV indirilerek kullanıma hazır hale gelir.Üyelik iylemi gerçekleştikten ve profil oluşturulduktan sonra içeriklerinizi paylaşma imkanına kavuşursunuz. Takipçi sayanız arttıkça para kazanma şansınız artmaktadır. Ürettiğiniz içeriklerin görüntüleyebilmek isteyen kullanıcılar belirlenen miktarı ödemek zorundadır böylece siz de istediğiniz parayı kazanmış olursunuz. Kazanacağınız miktar içerik kaliteniz ve tercih edilirliği ile doğru orantılıdır.Onlyfans uygulaması yayınladığı 18+ içerikler sebebi ile çok eleştiri alsa da henüz Türkiye'de erişimi engellenmemiştir.Uzmanlar Onlyfans gibi sosyal içeriklerin yayınlanıp paylaşıldığı ortamların denetlenmesi görüşündedir. Diğer taraftan, Hürriyet Gazetesinde Ömür Kurt bu konuya genişçe yer vermiş ve uzmanlarla Onlyfans hakkında görüşmüştür. Ömür Kurt'un o yazısına buradan ulaşabilirsiniz. Onlyfans sitesi son günlerde yayınlanan cinsel içerikler sebei ile tepki çekmektedir.Yazıda değinilen bazı uzman görüşleri ise şu şekildedir:Psk. Doç. Dr. Vahdet Görmez Onlyfans hakkında, çocuklarımıza daha fazla göz kulak olmamız gereken bir zamandan geçtiğimiz kesin. Gençlik, kimlik arayışı dönemidir. Fakat ne yazık ki neredeyse bütün kimlik tercihleri (sosyal, ahlaki, cinsel vs.) kuşatma altında. Merakları, akran etkisi veya aileleriyle yaşadıkları ilişki sorunları onları kaosa sürükleyebiliyor, dedi.Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş ise bu platform hakkında: Ergenlik dönemi risk alma yatkınlığımızın en yüksek olduğu dönem. O yaş grubundaki gençler doğru neden-sonuç ilişkisi kurma, yaptıklarının sonuçlarının neler olabileceğini öngörebilme konusunda dezavantaja sahiptirler.Bu nedenle ileride pişman olacakları davranışları kolaylıkla yapabilirler görüşlerine yer verdi.