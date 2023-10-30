Haber Tarihi: 30 Ekim 2023 16:39 - Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 16:39

Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya oyuncuları: Ölümlü Dünya full izle

Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin üstlendiği 'Ölümlü Dünya 2'nin beklenen afişi yayınlandı. Peki, Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya oyuncuları kimler? İşte Ölümlü Dünya 2 fragmanı izleme detaylar...

Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya oyuncuları: Ölümlü Dünya full izle
Abone Ol
Türk Sinemasının kült filmleri arasına girmeyi başaran Ölümlü Dünya'nın devam filmi Ölümlü Dünya 2'nin afişi yayınlandı. Peki, Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya oyuncuları kimler? İşte Ölümlü Dünya 2  fragmanı izleme detaylar...

Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak?
Ölümlü Dünya 2'nin afişi yayınlandı. Yeni afişte Mermer ailesi bir arada görülüyor. Kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer ailesi, örgütün eline düşen Zafer'i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokar ve son bir vurgun yapmaya kalkışır.

Sinemada gösterildiği dönem Türk Filmleri arasında büyük beğeni toplayan, gösterildiği dijital platformlarda da izleme oranlarıyla adından söz ettiren ve bir fenomen haline gelen Ölümlü Dünya'nın devam filmi "Ölümlü Dünya 2", 1 Aralık'ta vizyona girecek.

Ölümlü Dünya oyuncuları
Yapımını TAFF Pictures'ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin üstlendiği Ölümlü Dünya 2'nin başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan yer alıyor.

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Ölümlü Dünya
Gündem

Diğer Haberler

Apple 'Scary Fast' Etkinliği Canlı İzle: Apple 'Scary Fast' etkinliği ne zaman, saat kaçta? Gündem Apple "Scary Fast" Etkinliği Canlı İzle: Apple "Scary Fast" etkinliği ne zaman, saat kaçta?
Napoli - Milan maçı sonrası stadyum alanında ceset bulundu! Napoli Napoli - Milan maçı sonrası stadyum alanında ceset bulundu!
Yaralanan Fabio Grosso'ya 13 dikiş atıldı! Lyon Yaralanan Fabio Grosso'ya 13 dikiş atıldı!
Luis Diaz'ın kaçırılan babası aranıyor: Bulana ödül! Liverpool Luis Diaz'ın kaçırılan babası aranıyor: Bulana ödül!
Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya oyuncuları: Ölümlü Dünya full izle Gündem Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya oyuncuları: Ölümlü Dünya full izle
Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları başladı Fenerbahçe Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları hakemleri açıklandı Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları hakemleri açıklandı
Trabzonspor'da 'uyku modu' Trabzonspor Trabzonspor'da 'uyku modu'
Albert Riera'dan Fatih Terim itirafı! Galatasaray Albert Riera'dan Fatih Terim itirafı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Mauro Icardi için çarpıcı karar
2
Barcelona'da kriz: İlkay Gündoğan
3
Okan Buruk'tan soyunma odasında flaş konuşma!
4
Stefan Kuntz'a Süper Lig'den teklif var!
5
Galatasaray, "şampiyon" kadroya dönüyor
6
Sacha Boey için İngiliz devleri yarışta!
7
Fenerbahçe'de stoper krizi

SON HABERLER

yukarı ok