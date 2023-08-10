Haber Tarihi: 10 Ağustos 2023 10:10 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 10:10

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel 11

Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'ye konuk oluyor. Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel 11'leri netleşiyor.

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel 11
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris - Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ghezzal, Cenk Tosun ve cezalı Masuaku forma giyemeyecek. Öte yandan yeni transfer Rebic, teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.

Muhtemel 11

Neftçi Bakü
Brkic, Qarayev, Tamas, Salahli, Buludov, Matias, Makhmudov, Ozobic, Israfilov, Hacıyev, Jaber

Beşiktaş
Mert, Rosier, Amartey, Colley, Umut, Onur, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Aboubakar



Bu tura nasıl geldiler?


UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına aynı turdan dahil olan Neftçi ise Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını 2-2 ve 2-0 tamamlanan maçlarla elemeyi başardı.

233. Avrupa maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 233. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 232 müsabakada 86 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 304 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası'nda aynı başarıya imza attı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de adını çeyrek finale yazdırdı.



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