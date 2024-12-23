Haber Tarihi: 23 Aralık 2024 13:00 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 13:00

MSB TMSY işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 2024

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bakanlık iş yerlerinde çalıştırılmak üzere "engelli" ve "Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY)" arasından 32 işçi alımı yapacağını duyurdu. Her aday, MSB TMSY işçi alımı başvurusu için İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilecek.

MSB TMSY işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 2024
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bakanlık iş yerlerinde çalıştırılmak üzere "engelli" ve "Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY)" arasından işçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki, MSB TMSY işçi alımı başvuruları ne zaman? MSB TMSY işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bakanlık iş yerlerinde çalıştırılmak üzere "engelli" ve "Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY)" arasından işçi alımı yapılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvurular 23-27 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilecek.

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak, sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak.

Kura çekimi, 21 Ocak 2025 Salı günü saat 10.00'da, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığında noter huzurunda yapılacak.

İşçi alımına dair detaylara, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
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