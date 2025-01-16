Haber Tarihi: 16 Ocak 2025 13:14 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 13:14

Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 16 Ocak 2025

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 16 Ocak 2025 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 16 Ocak 2025
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Ayrıca LPG (otogaz) fiyatlarına da yakın zamanda zam yapılması bekleniyor.

Son dönemde otoyol, köprü, hızlı tren, sigara ve alkol fiyatlarına yapılan zamların ardından, akaryakıt zammı vatandaşları bir kez daha sarsacak. Motorin ve benzinde rekor artış için geri sayım başladı.

Motorinin litre fiyatı 2,34 TL artışla 50 TL sınırına dayanacak. Benzinin litre fiyatında ise 1,56 TL'lik bir artış yaşanacak. Zamlı tarifenin, son dakikada bir değişiklik olmazsa, 16 Ocak Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Petrol ana dağıtım şirketleri, Koç Holding'e bağlı Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR'ın iştiraki STAR Rafineri'nin yeni fiyatlar için hazırlıklara başladığı belirtiliyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarında ani bir düşüş yaşanmadığı ya da hükümet tarafından müdahale edilmediği takdirde, zamların pompaya yansıyacağını ifade ediyor. LPG fiyatlarına da ilerleyen günlerde zam yapılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam sonrası 3 büyükşehirdeki akaryakıt fiyatlarının şöyle olması öngörülüyor:

İstanbul:

Motorin: 48 TL

Benzin: 46,72 TL

Ankara:

Motorin: 48,77 TL

Benzin: 47,34 TL

İzmir:

Motorin: 49,16 TL

Benzin: 47,72 TL

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Mardin, Batman, Ağrı, Hakkari ve Van gibi illerde motorin fiyatlarının 50 TL'ye ulaşması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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