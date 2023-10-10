Haber Tarihi: 10 Ekim 2023 15:04 - Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 15:04

Mısır Müslüman mı? Mısır'ın dini yapısı nasıl?

Mısır toplumunda din büyük bir rol oynamaktadır. Hukuk, siyaset ve sosyal geleneklerle ilgili İslami ilkeler, Mısır'ın laik bir devlet olarak resmi statüsüne rağmen Mısır'ın yasalarını ve siyasi etkileşimlerini etkilemeye devam etmektedir. Peki, Mısır müslüman mı? Mısır'ın dini yapısı nasıl?

Mısır Müslüman mı? Mısır'ın dini yapısı nasıl?
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Mısır müslüman mı? Mısır'ın dini yapısı nasıl?
Mısır'da yaşayan nüfusun %90'ı Müslümandır.

Mısır nüfusunun %90'ı Sünni mezhebine mensup Müslüman olarak tanımlanmaktadır. Mısır nüfusunun %9'u Kıpti Ortodoks Hristiyan olarak, kalan %1'i ise Hristiyanlığın başka bir mezhebi ile özdeşleşmektedir. Mısır'ın resmi dini inancı İslamdır. Mısır'da yalnızca Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilik resmi olarak tanınan dinler arasındadır. Ateizm, Agnostisizm, Hinduizm, Ahmediye İslam, Bahai İnancı ve dinsizlik Mısır devleti tarafından tanınmamaktadır.
Mısır ülkesindeki dini çeşitlilik nedeniyle sosyal gerilimler oluşmaktadır. Azınlık dinlerine inanan insanlar ayrımcılığa maruz kalabilmekte ve zaman zaman Müslüman çoğunluk ile Kıpti Hristiyan azınlık arasında çatışmalar olabilmektedir. Dinler arası evlilikler veya din değiştirme de aile tarafından caydırılabilmekte veya yasaklanabilmektedir. Mısır'da Müslümanlar ve Hıristiyanlar, yerleşim yerlerinde beraber yaşamaktadır. Mısır'da farklı dinlere mensup toplulukların inançlarına karşı saygı ifadeleri her iki dini grup arasında da yaygındır ve genel düzeyde, başkalarına karşı şefkat ve Tanrılarına bağlılık gibi birçok dini değer paylaşılmaktadır.

Mısır'da Tanınan Dinler Nelerdir?

Mısır'da yalnızca İslam, Hristiyan ve Musevi dinleri tanınmaktadır. Ateizm, Agnostisizm, Hinduizm, Ahmediye İslam, Bahai İnancı gibi inançlar ve dinsizlik Mısır devleti tarafından tanınmamaktadır.

Mısır'da Din Dağılımı Nasıldır?

Mısır'da ki din dağılımı aşağıda verilmiştir.

Müslümanlık (Nüfusun %90'ı)

Hristiyanlık (Nüfusun %15-5'i arası)

Yahudilik (3 kişi)

Ahmediye İslam (50.000 kişi)

Bahai İnancı (500 kişi)

Hinduizm (2.700 kişi)

Ateizm (Bilinmiyor)

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