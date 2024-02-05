Miraç Kandili oruç tutulur mu? 2024 Miraç Kandili'nde ne zaman tutulur?

Evet, Miraç Kandili'nde oruç tutmak sünnettir. Hz. Muhammed (s.a.v.) Miraç Kandili'nin gündüzünü oruçlu geçirmiştir.

Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti hakkında birçok hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şeriflerden bazılarını şöyledir:

"Recep ayının yirmi yedinci gecesini (Miraç Kandili'ni) ihya eden kimse, Allah'ın rızasını kazanmış olur." (Tirmizî)



"Miraç Kandili'nde oruç tutan bir kimsenin, altmış yıllık günahı affedilir." (İbn-i Mâce)

Miraç Kandili'nde oruç tutmak isteyenler, imsak vaktinden itibaren güneş batana kadar yeme-içmeden ve cinsel ilişkiden kaçınmalıdır.

Miraç Kandili her sene Recep ayının 27. gecesinde idrak edilir.

2024 yılı Miladi takvime göre 6 Şubat Salı günü Miraç Kandili'dir. Bu nedenle Miraç Kandili orucu 5 Şubat Pazartesi günü akşam güneş battıktan sonra başlar ve 6 Şubat Salı günü güneş batana kadar sürer.

Miraç Kandili'nde oruç tutmanın bazı şartları vardır. Bu şartlar şunlardır:

Müslüman olmak



Akıllı olmak



Ergen olmak



Oruca mani bir hastalık veya özürlü olmamak



Yolculukta olmamak

Miraç Kandili'nde oruç tutmanın birçok fazileti vardır. Bu faziletlerden bazıları şunlardır:

Allah'ın rızasını kazanmak



Günahların affedilmesine vesile olmak



Sevap kazanmak



Cehennem azabından korunmak



Dileklerin kabulüne vesile olmak

Miraç Kandili'nde oruç tutmanın birçok faydası da vardır. Bu faydalardan bazıları şunlardır:

Vücudun dinlenmesine ve yenilenmesine yardımcı olmak



Ruhsal arınmaya ve maneviyatın gelişmesine katkıda bulunmak



Nefsi terbiye etmek



İradeyi güçlendirmek

Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'a yakınlığının ve peygamberliğinin bir göstergesidir. Bu gece, Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğu bir gecedir.

Miraç Kandili'nde oruç tutmak, bu mübarek gecenin faziletlerinden ve bereketinden yararlanmak için önemli bir vesiledir.

Miraç Kandili'nin Tüm İslam Alemi İçin Hayırlara Vesile Olmasını Dilerim.

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman tutulur vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Miraç Kandili'ni hakkıyla eda etmek isteyenler yapılacak ibadetleri merak ediyor. Bu ibadetlerden biri de oruç ibadeti... Oruç tutumak isteynler "Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...Miraç Kandili'niz mübarek olsun. Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize sıcaklığı yuvamıza dolsun.Yüce Allah'ın rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Miraç Kandili'niz mübarek olsun.Bu mübarek gecede dualarınız kabul, günahlarınız affedilsin. Miraç Kandili'niz mübarek olsun.Miraç Kandili'nin feyzi ve bereketi ile sevdiklerinizle birlikte mutlu ve sağlıklı bir ömür dilerim.Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, Miraç Kandili'nin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ederim."Miraç, bir yükseliştir, bir yücelmedir. Miraç, bir kulun Rabbine yakınlaşmasıdır." (Mevlana)"Miraç Kandili, Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğu bir gecedir. Bu geceyi dua ve ibadetle geçirmeliyiz." (Diyanet İşleri Başkanı)"Miraç Kandili, bir tefekkür ve muhasebe gecesidir. Bu geceyi geçmişimizi gözden geçirmek ve geleceğe dair planlar yapmak için değerlendirmeliyiz." (Prof. Dr. Ali Bardakoğlu)"Ya Rabbi, bu mübarek gecede dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affet, bizi cehennem azabından koru.""Ya Rabbi, bizi İslam'ın nuruyla aydınlat, imanımızı ve ahlakımızı koru.""Ya Rabbi, ülkemize ve milletimize barış, huzur ve refah ihsan eyle."Miraç Kandili'ni anlatan birçok resimli mesaj internette bulabilirsiniz. Bu mesajları sevdiklerinize göndererek onları bu mübarek gecede tebrik edebilirsiniz.Miraç Kandili'nin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim.Müslümanlar bu gecede Hz. Muhammed'in, Mekke'deki Mescid-i Haram´dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa´ya götürüldüğüne, oradan da gökleri aşarak, Cebrail'in bile giremediği Sidretül Münteha'yı geçerek Allah´ın katına ulaştığına inanırlar. Bu olaya miraç ya da göğe çıkış denir.*Kur'an–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.*Peygamber Efendimiz (sav)"e salat ü selamlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.*Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.*Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır.