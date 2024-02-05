Haber Tarihi: 05 Şubat 2024 11:02 - Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 11:02

Miraç Kandili oruç tutulur mu? 2024 Miraç Kandili'nde ne zaman tutulur?

Miraç Kandili oruç tutulur mu? 2024 Miraç Kandili'nde ne zaman tutulur soruları kandilin yaklaşmasıyla tekrar gündeme geldi. Bu gece öncesinde kandili hakkıyla eda etmek isteyenler "Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? İşte Miraç Kandili oruç tutmanın sevabı ve faziletleri

Miraç Kandili oruç tutulur mu? 2024 Miraç Kandili'nde ne zaman tutulur?
Abone Ol
Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman tutulur vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Miraç Kandili'ni hakkıyla eda etmek isteyenler yapılacak ibadetleri merak ediyor. Bu ibadetlerden biri de oruç ibadeti... Oruç tutumak isteynler "Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

Miraç Kandili'nde Oruç Tutulur mu?

Evet, Miraç Kandili'nde oruç tutmak sünnettir. Hz. Muhammed (s.a.v.) Miraç Kandili'nin gündüzünü oruçlu geçirmiştir.

Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti hakkında birçok hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şeriflerden bazılarını şöyledir:

 "Recep ayının yirmi yedinci gecesini (Miraç Kandili'ni) ihya eden kimse, Allah'ın rızasını kazanmış olur." (Tirmizî)

 "Miraç Kandili'nde oruç tutan bir kimsenin, altmış yıllık günahı affedilir." (İbn-i Mâce)

Miraç Kandili'nde oruç tutmak isteyenler, imsak vaktinden itibaren güneş batana kadar yeme-içmeden ve cinsel ilişkiden kaçınmalıdır.

 Miraç Kandili'nde Oruç Ne Zaman Tutulur?

Miraç Kandili her sene Recep ayının 27. gecesinde idrak edilir.

2024 yılı Miladi takvime göre 6 Şubat Salı günü Miraç Kandili'dir. Bu nedenle Miraç Kandili orucu 5 Şubat Pazartesi günü akşam güneş battıktan sonra başlar ve 6 Şubat Salı günü güneş batana kadar sürer.

Miraç Kandili'nde Oruç Tutmanın Şartları

Miraç Kandili'nde oruç tutmanın bazı şartları vardır. Bu şartlar şunlardır:

Müslüman olmak

Akıllı olmak

Ergen olmak

Oruca mani bir hastalık veya özürlü olmamak

Yolculukta olmamak

Miraç Kandili'nde Oruç Tutmanın Faziletleri

Miraç Kandili'nde oruç tutmanın birçok fazileti vardır. Bu faziletlerden bazıları şunlardır:

Allah'ın rızasını kazanmak

Günahların affedilmesine vesile olmak

Sevap kazanmak

Cehennem azabından korunmak

Dileklerin kabulüne vesile olmak

Miraç Kandili'nde Oruç Tutmanın Faydaları

Miraç Kandili'nde oruç tutmanın birçok faydası da vardır. Bu faydalardan bazıları şunlardır:

Vücudun dinlenmesine ve yenilenmesine yardımcı olmak

Ruhsal arınmaya ve maneviyatın gelişmesine katkıda bulunmak

Nefsi terbiye etmek

 İradeyi güçlendirmek

Miraç Kandili'nde Oruç Tutmanın Önemi

Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'a yakınlığının ve peygamberliğinin bir göstergesidir. Bu gece, Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğu bir gecedir.

Miraç Kandili'nde oruç tutmak, bu mübarek gecenin faziletlerinden ve bereketinden yararlanmak için önemli bir vesiledir.

Miraç Kandili'nin Tüm İslam Alemi İçin Hayırlara Vesile Olmasını Dilerim.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2024

Miraç Kandili'niz mübarek olsun. Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize sıcaklığı yuvamıza dolsun.

Yüce Allah'ın rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Miraç Kandili'niz mübarek olsun.

Bu mübarek gecede dualarınız kabul, günahlarınız affedilsin. Miraç Kandili'niz mübarek olsun.

Miraç Kandili'nin feyzi ve bereketi ile sevdiklerinizle birlikte mutlu ve sağlıklı bir ömür dilerim.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, Miraç Kandili'nin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ederim.

MİRAÇ KANDİLİ SÖZLERİ

 "Miraç, bir yükseliştir, bir yücelmedir. Miraç, bir kulun Rabbine yakınlaşmasıdır." (Mevlana)

"Miraç Kandili, Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğu bir gecedir. Bu geceyi dua ve ibadetle geçirmeliyiz." (Diyanet İşleri Başkanı)

 "Miraç Kandili, bir tefekkür ve muhasebe gecesidir. Bu geceyi geçmişimizi gözden geçirmek ve geleceğe dair planlar yapmak için değerlendirmeliyiz." (Prof. Dr. Ali Bardakoğlu)

MİRAÇ KANDİLİ DUALARI:

 "Ya Rabbi, bu mübarek gecede dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affet, bizi cehennem azabından koru."

"Ya Rabbi, bizi İslam'ın nuruyla aydınlat, imanımızı ve ahlakımızı koru."

"Ya Rabbi, ülkemize ve milletimize barış, huzur ve refah ihsan eyle."

Resimli Mesajlar:

Miraç Kandili'ni anlatan birçok resimli mesaj internette bulabilirsiniz. Bu mesajları sevdiklerinize göndererek onları bu mübarek gecede tebrik edebilirsiniz.

Miraç Kandili'nin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim.
MİRAÇ KANDİLİ GECESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Müslümanlar bu gecede Hz. Muhammed'in, Mekke'deki Mescid-i Haram´dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa´ya götürüldüğüne, oradan da gökleri aşarak, Cebrail'in bile giremediği Sidretül Münteha'yı geçerek Allah´ın katına ulaştığına inanırlar. Bu olaya miraç ya da göğe çıkış denir.

*Kur'an–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.



*Peygamber Efendimiz (sav)"e salat ü selamlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

*Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

*Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.


MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır.

 



Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Ankaragücü'nün kupadaki rakibi 24Erzincanspor Ankaragücü Ankaragücü'nün kupadaki rakibi 24Erzincanspor
Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı
Giresunspor kötü seriye son verdi! Spor Toto 1. Lig Giresunspor kötü seriye son verdi!
Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı! Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı!
Trabzonspor'da 300 hafta sonra aynı istatistik! Trabzonspor Trabzonspor'da 300 hafta sonra aynı istatistik!
Galatasaray, kupada sahne alıyor Galatasaray Galatasaray, kupada sahne alıyor
Şampiyonluk yolu İstanbul'dan geçiyor! Fenerbahçe Şampiyonluk yolu İstanbul'dan geçiyor!
Şubat ayı kira artış oranı 2024: İşyeri, konut Şubat ayı kira artış oranı ne kadar? Gündem Şubat ayı kira artış oranı 2024: İşyeri, konut Şubat ayı kira artış oranı ne kadar?
Son 5 aylık enflasyon oranı farkı kaç çıktı 2024: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Gündem Son 5 aylık enflasyon oranı farkı kaç çıktı 2024: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Leo Dubois, Galatasaray'a dönebilir!
2
Küme düşme korkusu, ara transferde en çok parayı harcattı
3
İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması!
4
Zaniolo, Galatasaray'a geri dönüyor!
5
Galatasaray, Vinicius'u açıkladı!
6
Pep Guardiola'dan Real Madrid'e gönderme!
7
Kerem Aktürkoğlu için olay sözler: "Bu yolun sonu ayrılık"

SON HABERLER

yukarı ok