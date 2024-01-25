Haber Tarihi: 25 Ocak 2024 16:18 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 16:21

Malatya deprem mi oldu? 25 Ocak 2024 Son dakika Malatya deprem kaç şiddetinde oldu?

Son dakika Malatya deprem mi oldu? sorusunun yanıtı sabahın ilk saatlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak Perşembe günü Malatya, Adana ve Muğla'da depremler oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gerçekleşen son depremlerin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi bilgileri resmi internet sayfasından açıklıyor. Peki Son dakika deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? İşte, 25 Ocak son depremler listesi…

Malatya deprem mi oldu? 25 Ocak 2024 Son dakika Malatya deprem kaç şiddetinde oldu?
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Adıyaman, Malatya son dakika deprem 25 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli verilerine göre Adıyaman, Malatya'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Adıyaman, Malatya, Gaziantep deprem mi oldu? Bugün Adıyaman, Malatya, Gaziantep deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi İzmir deprem ve AFAD İzmir'de deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Adıyaman, Malatya, Gaziantep deprem kaç şiddetinde oldu? Adıyaman, Malatya, Gaziantep yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!
 MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 deprem oldu.

Saat 16.04'te gerçekleşen sarsıntı 13.93 kilometre derinlikte meydana geldi.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği ise 13.93 km olarak ölçüldü.

25 OCAK SON DEPREMLER

08:27:18  -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

08:21:47  -.-  2.6  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

08:02:28  -.-  3.1  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)           


07:09:46  -.-  1.8  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

07:02:25  -.-  1.0  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                          

06:04:20  -.-  1.0  -.-   FILIKLI-KARAISALI (ADANA)                        

05:52:33  -.-  2.1  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

05:38:20  -.-  2.3  -.-   ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      

05:10:12  -.-  1.3  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

05:02:41  -.-  1.8  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

04:50:47 -.-  1.4  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

04:04:16  -.-  1.2  -.-   KARABAYIR-DARENDE (MALATYA)                      

03:45:53  -.-  1.6  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                             

03:41:31  -.-  1.1  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                       

02:59:11  -.-  1.1  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                     

02:50:13  -.-  3.1  -.-   SENEK-PULUMUR (TUNCELI)                          

02:45:13  -.-  1.0  -.-   YESILYURT-DUZICI (OSMANIYE)                      

02:38:07  -.-  1.1  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

02:27:08  -.-  1.4  -.-   SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

02:08:47  -.-  1.3  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                          

01:45:05  -.-  2.1  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                           

01:34:38  -.-  2.0  -.-   DAGDAGUL-AZIZIYE (ERZURUM)                       

01:17:29  -.-  1.0  -.-   TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

01:05:47  -.-  2.2  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                           

00:44:58  -.-  1.1  -.-   YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

00:19:55  -.-  1.1  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

00:18:09  -.-  1.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

00:03:31  -.-  1.3  -.-   KARATAS-(OSMANIYE)                              

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