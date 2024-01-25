Malatya deprem mi oldu? 25 Ocak 2024 Son dakika Malatya deprem kaç şiddetinde oldu?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Depremin derinliği ise 13.93 km olarak ölçüldü.



25 OCAK SON DEPREMLER 08:27:18 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)



08:21:47 -.- 2.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)



08:02:28 -.- 3.1 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)





07:09:46 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)



07:02:25 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)



06:04:20 -.- 1.0 -.- FILIKLI-KARAISALI (ADANA)



05:52:33 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)



05:38:20 -.- 2.3 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)



05:10:12 -.- 1.3 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)



05:02:41 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)



04:50:47 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)



04:04:16 -.- 1.2 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA)



03:45:53 -.- 1.6 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)



03:41:31 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)



02:59:11 -.- 1.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)



02:50:13 -.- 3.1 -.- SENEK-PULUMUR (TUNCELI)



02:45:13 -.- 1.0 -.- YESILYURT-DUZICI (OSMANIYE)



02:38:07 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)



02:27:08 -.- 1.4 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)



02:08:47 -.- 1.3 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)



01:45:05 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)



01:34:38 -.- 2.0 -.- DAGDAGUL-AZIZIYE (ERZURUM)



01:17:29 -.- 1.0 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)



01:05:47 -.- 2.2 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)



00:44:58 -.- 1.1 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)



00:19:55 -.- 1.1 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)



00:18:09 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)



00:03:31 -.- 1.3 -.- KARATAS-(OSMANIYE)



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin derinliği ise 13.93 km olarak ölçüldü.08:27:18 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)08:21:47 -.- 2.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)08:02:28 -.- 3.1 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)07:09:46 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)07:02:25 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)06:04:20 -.- 1.0 -.- FILIKLI-KARAISALI (ADANA)05:52:33 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)05:38:20 -.- 2.3 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)05:10:12 -.- 1.3 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)05:02:41 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)04:50:47 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)04:04:16 -.- 1.2 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA)03:45:53 -.- 1.6 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)03:41:31 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)02:59:11 -.- 1.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)02:50:13 -.- 3.1 -.- SENEK-PULUMUR (TUNCELI)02:45:13 -.- 1.0 -.- YESILYURT-DUZICI (OSMANIYE)02:38:07 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)02:27:08 -.- 1.4 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)02:08:47 -.- 1.3 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)01:45:05 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)01:34:38 -.- 2.0 -.- DAGDAGUL-AZIZIYE (ERZURUM)01:17:29 -.- 1.0 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)01:05:47 -.- 2.2 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)00:44:58 -.- 1.1 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)00:19:55 -.- 1.1 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)00:18:09 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)00:03:31 -.- 1.3 -.- KARATAS-(OSMANIYE)

Adıyaman, Malatya son dakika deprem 25 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli verilerine göre Adıyaman, Malatya'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Adıyaman, Malatya, Gaziantep deprem mi oldu? Bugün Adıyaman, Malatya, Gaziantep deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi İzmir deprem ve AFAD İzmir'de deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Adıyaman, Malatya, Gaziantep deprem kaç şiddetinde oldu? Adıyaman, Malatya, Gaziantep yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 deprem oldu.Saat 16.04'te gerçekleşen sarsıntı 13.93 kilometre derinlikte meydana geldi.