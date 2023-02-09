Malatya BB Ampute Futbol Takımı'nda 4 isim vefat etti!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda 4 futbolcunun depremde vefat ettiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Malatya BB Ampute Futbol Takımı'nda 4 isim vefat etti!
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09 Şubat 2023 22:28
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda 4 futbolcunun, depremde vefat ettiği açıklandı.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'ndan enkaz altında kalan Mehdi, Hamed, Muhammed Rıza (İran) ve Elvis'in (Kamerun) vefat haberini üzülerek öğrenmiş durumdayız. Sporculara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Malatya Büyükkşehir Belediyesi camiasına ve ampute futbol camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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