Haber Tarihi: 11 Ekim 2024 15:49 - Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024 15:49

Kredi kartı Savunma Sanayi Fonu ücreti nedir, ne kadar?

Son dakika haberi... Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. 12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayi Fonu'nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hüküm yer alıyor. En dikkat çekici olanı ise limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması göze çarpıyor.

Kredi kartı Savunma Sanayi Fonu ücreti nedir, ne kadar?
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AK Parti'nin verdiği yasa teklifinde Savunma Sanayi Fonunun gelirlerini artırmak amacıyla yapılan düzenlemeler şöyle:

* Vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden damga vergisi tutarı (yıllık gelir vergisi beyannamelerinde damga vergisi tutarının yarısı) kadar,

* Tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL,

* Limiti 100 bin Türk TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınacak.

* Noterdeki işlemlerden, taşınmaz satışlarında tapuda alınan bedel kadar,

* Sıfır araçların tescil işlemlerinde 3.000 TL, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1.500 TL,

* Noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 TL alınması öngörülüyor.

5 bin liranın üzerindeki kol saatlerine vergi
Yine tahsilatından Fon'a pay verilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de yeni bir düzenleme yapılıyor. Halen vergilendirilmeyen motor silindir hacmi 100 cm³'ün altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletler de Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin kapsamına alınıyor.

Özel Tüketim Vergisi'nde drone'lar ve ÖTV matrahı 5.000 TL üzerinde olan kol saatleri de vergi kapsamına alınıyor.

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