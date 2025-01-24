Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, bugün var mı? 24 Ocak

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu sorusunun yanıtı 24 Ocak 2025 Cuma günü yayın akışı listesi ile merak ediliyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç ve Evrim Alasya gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi her Cuma akşamı Show tv ekranlarına izleyici karşısına çıkıyor. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını sonrası 1 günlük milli yas ilan edilmişti ve bazı dizilerin yeni bölümleri de yayınlanmadı. Kızılcık Şerbeti dizisinin de bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı da araştırılıyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti, farklı kültürleri olan iki ailenin hayatını anlatıyor. Peki Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? İşte 24 Ocak 2025 Show tv yayın akışı!

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyiciler tarafından büyük bir beğeni topluyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni bölümleriyle seyirciye farklı heyecanlar yaşatan dizinin yeni bölümünde neler olacağı da izleyici tarafından merak edilenler arasında yer alıyor. Cuma günlerinin sevilen dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti 24 Ocak 2025 Cuma günü yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de sabah saatlerine doğru gerçekleşen yangın faciasından dolayı bazı dizilerin yayınlanmayacağı söylenmişti. 21, 22 ve 23 Ocak tarihlerinde yayınlanan dizilerin yeni bölümleri televizyon kanallarının yayın akışından kaldırılmıştı. Bunun üzerine cuma günleri ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak edildi.

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Kızılcık Şerbeti

00:15 - Deha