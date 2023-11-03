Kemal Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Hakem Kemal Yılmaz neden istifa etti?

HAKEMİN İSTİFASINA SEBEP OLAN O POZİSYON İÇİN HAKEM YORUMCULARI NE DEDİ?

1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen hakem Kemal Yılmaz, görevini bıraktığını duyurdu. Son olarak görev aldığı Fenerbahçe Hatayspor maçında yardımcı hakemlik yapan Yılmaz, 27 yıllık kariyerini noktaladığını açıkladı. İşte, Kemal Yılmaz'ın açıklamasının detayları...Süper Lig'de yardımcı hakem olarak görev yapan Kemal Yılmaz, 27 yıllık hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı."Değerli Futbol Kamuoyunun Bilgisine27 yıldır büyük bir sorumluluk, tutku ve onurlayardımcı hakem olarak görev yapmaktayım...Elbette, hakem atamalarını yapmak Merkez Hakem Kurullarının takdirindedir. Ancak, bu tasarrufun tartışmalara yol açan ve doğru karar verildiği genel kabul gören bir maçın hemen ertesinde olması; bende, pozisyonun Merkez Hakem Kurulu tarafındanolarak değerlendirildiği izlenimi doğurmuştur. Bu davranış şekli tüm hakem camiası tarafından bilinen bir gerçektir.Yapılan uygulamayı, sadece tarafıma karşı yapılan bir haksızlık ve hakem atama kriterlerine karşı tutarsızlık ve aykırılık olarak değil; tüm hakemlerin sahada yönetmelikler dahilinde özgür, tarafsız ve adil karar verme süreçlerini engelleyici veya zorlaştırıcı bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum.Gelecek günlerde yollarımızın tekrar kesişmesi ümidiyle; bugüne kadar etkileşim içinde olduğum futbol kamuoyunun tüm paydaşlarına bana kattıkları değerler, yaşattıkları güzel duygular ve verdikleri büyük onur için teşekkür ediyor ve özellikle büyük baskı altında görev yapmakta olan tüm hakem kardeşlerime başarılar diliyorum.Saygılarımla,Kemal YılmazSüper Lig Yardımcı Hakemi"Öncelikle, pozisyon tartışmasız penaltı. Burak, Dzeko'yu tutuyor ve engelliyor. Bu pozisyonda VAR'ın hakemi çağırmadan karar vermesi skandal. Bence Hugh Dallas VAR'a çok hakim değil. VAR sezon başından beri sallanıyor. Bir pozisyonda 3 tane skandal olur mu? Sarı kartın iptal edilmesi ayrı bir skandal. Göztepe maçından sonra yaptığın hatadan sonra Fenerbahçe maçıyla ödüllendirilirsen böyle şeyler olur işte.: Ofsayt pozisyonundaki oyuncu burada topla oynamıyor. Ofsayt pozisyonundaki oyuncu bulunduğu konum gereği kendisine bir avantaj sağlamıyor. Top için rakibiyle mücadeleye girmiyor. Burada mücadeleyi yapan Hataysporlu oyuncu. Burada oyun ofsaytla başladı ama ofsaytın gerçekleşmesi için gereken 3 koşul da sağlanmadı. Tadic'in ayaktan çıkardığı top rakibin sırtına çarptıktan sonra direk kaleye girip gol olsaydı VAR odasındaki arkadaşlar yine çizgiyi çekecekler miydi? Kural 11'de yazanlara göre bu pozisyon ofsayt değil. (Topla oynama niyetiyle topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan önce veya rakibi ile top için mücadeleye girmeden önce faul yapılırsa, bu durum ofsayt ihlalinden önce gerçekleştiği için faul ile cezalandırılır.) Biz görev yaparken VAR odasına kural kitabıyla birlikte girerdik.Burada ofsaytın gerçekleşmesi için, ya topun Dzeko tarafından oynanması, ya topun direkten ya da kaleciden dönüp Dzeko'ya gelmesi, ya da Tadic'in attığı top sonrası Hataylı iki oyuncunun top için mücadeleye girmesi lazım. Bunlardan biri gerçekleşse ofsayt için konuşabiliriz. Bunların hiçbiri bu pozisyonda gerçekleşmiyor. Top kaleciye gidiyor, ortada ofsayt ihtimali yok, sıfır. Burak'ın mücadelesi topla değil, Dzeko ile mücadele ediyor. Bu pozisyon tartışmasız penaltı ve sarı kart. VAR odasının hem ofsayt için inceleme yapması ayrı bir skandal, hakemi inceleme için ekrana çağırmaması ayrı bir skandal. Sarı kartın iptal edilmesi de yine ayrı bir skandal. (Kural: Prensipte verilen her türlü disiplin cezası yürürlükte kalır çünkü oyuncular her zaman oyun kurallarına göre davranmalıdır) Hataysporlu Burak maç içinde haklı bir sarı kart daha görecek, nasıl yapacağız şimdi bunu? 4-2'lik maçta konuştuğumuz şeylere bakın.Dua etsinler şu maçlar 4-2 falan bitiyor, şu maç 3-3 bitse ne olacak, hakemliğin biter İlker Coşkun. Pozisyonun ofsaytla yakından uzaktan alakası yok. Diyelim ki senin için ofsayt olma ihtimali olan bir pozisyon, hakemi pozisyonu izlemeye davet etmen lazım. Bir pozisyonun içinde üç tane hata var; ofsayt değil, ofsayt olduğunu düşünüyorsan izletmen lazım ve kartın iptal olmaması lazım, bu sportmenlik dışı bir faul.