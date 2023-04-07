Haber Tarihi: 07 Nisan 2023 15:54 - Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 15:54

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? | CANLI

Kasımpaşa ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşacak. Kasımpaşa Trabzonspor maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maçta hakem Direnç Tosunoğlu düdük çalacak. Tosunoğlu'nun yardımcılıklarını Cemil Tunç ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak. Peki, Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? | CANLI
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman? Kasımpaşa - Trabzonspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Trabzonspor maçı hangi kanalda? 
KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı yarın (8 Nisan 2023 Cumartesi) saat 20.30'da başlayacak.
KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR, KASIMPAŞA DEPLASMANINDA

Kasımpaşa Trabzonspor maçı için geri sayım sürüyor.

Kasımpaşa ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.

Trabzonspor ise Süper Lig'de çıktığı maçların 13'ünden üstünlükle, 5'inden eşitlikle, 8'inden yenilgiyle ayrıldı. Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta bulunuyor.

ÖZDEŞ İLE İLK MAÇ

Bu sezon aldığı sonuçlarla istikrarsız bir performans ortaya koyan ve 3 kez teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.


Kasımpaşa, 2022-2023'te yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıkacak. Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.

İLK MAÇ GOLSÜZ BİTTİ

Süper Lig'de oynadığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan son şampiyon Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
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