Haber Tarihi: 25 Haziran 2025 15:48 - Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 15:48

Kamu işçisi maaşları 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Kamu işçisi toplu sözleşme zammıyla ilgili yeni açıklama geldi. İşveren ve işçi sendikaları Şubat ayından itibaren zam görüşmelerini sürdürürken hükümet ilk teklifin yapmıştı. 600 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren zamda ikinci teklif bekleniyor. Hükümet ilk teklifinde ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 teklif yaptı. Türk-İş Genel Başkanı Ağar, teklifin hayal kırıklığı yaşattığını aktarırken Hak-İş Başkan Yardımcısı ise taban ücrete vurgu yapmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise ikinci teklif için tarih verdi. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? İşte, kamu işçisi toplu sözleşme zammında son durum…

Kamu işçisi maaşları 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
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Hastane, bakanlık, üretim santralleri, demiryolları, karayolları ve diğer kamu kurumlarında çalışan binlerce kamu işçisi zam teklifine odaklandı. İşçi tarafı günlük olarak en düşük ücretin bin 800 lira olmasını beklerken masada alternatif olarak kıdem zammı ve refah payı da talep etmişti. Hükümet tarafından gelen ilk teklifi değerlendiren Türk-İş, taleplerinin altını çizerek ikinci bir teklif beklediklerini aktarmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikinci teklife vurgu yaparken tarihi açıkladı. Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde beşinci toplantı geride kaldı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı teklifi belli oldu mu, ne kadar olacak?

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINDA GÖZLER İKİNCİ TEKLİFTE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci bir teklif yapılacağını daha önce duyurmuştu.

Bakan Işıkhan yeni açıklamasında ikinci zam teklifi görüşmelerine ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Işıkhan, bu hafta ikinci teklifi vereceklerini duyurdu.

Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olmuştu. İkinci teklif sonrasında sendikalar teklifi değerlendirecek.

TABAN ÜCRET VURGUSU

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ilk teklifin ardından yaptığı değerlendirmede taban ücretin gündeme gelmediğini vurgularken kendileri için en önemli hususun taban ücret olduğunu ifade etmişti.

Çukutli açıklamasında" Biz orada bin 800 lira bir taban ücret istemiştik. Ancak onun ilgili herhangi bir teklifte bulunmadılar ki bizim için bu kırmızı çizgidir" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan is eyaptığı açıklamada " cumartesi günü konfederasyonun başkanlar kurulunu toplayacaklarını, orada kamu çerçeve protokolünü ayrıntılı bir şekilde tartışacaklarını belirterek, "Pazartesinden hafta sonuna kadar, kamu çerçeve protokolünün muhatabı sendikalarımız, 81 ilde işyeri ziyaretleri ve ortak toplantılar yapacak. Taleplerimizi içeren yazılarımızı, Cumhur İttifakı'nın o ildeki il başkanlıklarına gidip sunacaklar. Bu tamamlandıktan sonra da bir değerlendirme yapacağız. İkinci aşamayı da o değerlendirmeden sonra kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.


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