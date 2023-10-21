Ivo Vieira'dan Fenerbahçe açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ivo Vieira'dan Fenerbahçe açıklaması!
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21 Ekim 2023 23:37
Son güncelleme 21 Ekim 2023 23:38
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, üç puan aldıkları için mutlu olduğunu ve gelecek maça hazırlanacaklarını söyledi.

Vieira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Fenerbahçe ile oynayacakları bir sonraki maç ile ilgili konuşan Vieira, "İkinci yarı oyuna aldığımız futbolcular çok çalıştı. Bütün oyuncularım çok çalıştı. Bizim için çok önemli bir puandı. Bugün üç puanı kazandık. Şimdi de önümüzdeki zorlu mücadeleye hazırlanacağız." diye konuştu.

Vieira, takımın başına kısa süre önce gelmesine karşın oyuncularının söylediklerini sahaya yansıttığını dile getirdi.

Oyun ve alınan sonuçtan memnun olduğunu vurgulayan Vieira, "Çok kolay gol yiyen bir takımdık, bunu önlemeye çalıştık. Ofansta da istediğimizi yaptık, golleri bulduk." ifadelerini kullandı.

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