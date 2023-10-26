Haber Tarihi: 26 Ekim 2023 17:46 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 17:46

Genk Ferencvaros Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Genk Ferencvaros Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Genk Ferencvaros maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Genk Ferencvaros maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Ferencvaros, UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında deplasmanda Genk ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Genk Ferencvaros maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Genk Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Genk Ferencvaros maçı canlı izleme detayları

Genk Ferencvaros Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Genk Ferencvaros Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Ferencvaros, deplasmanda Genk ile karşı karşıya gelecek. Peki, Genk Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Genk Ferencvaros maçı şifresiz canlı izleme detayları…
GENK – FERENCVAROS MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ



GENK – FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Genk - Ferencvaros maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.

EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ




UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:


19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)

19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)

19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)



19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)

22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)

22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)

 

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