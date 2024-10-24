Gelinim Mutfakta Bugün Neden Yok? 24 Ekim 2024

23 Ekim'de TUSAŞ Ankara tesisine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından, bazı televizyon kanalları dizilerinin ve programlarının yeni bölümlerini yayınlamama kararı almıştı. Bu üzücü olay nedeniyle birçok program yayın akışında değişiklikler yaptı. Gelinim Mutfakta da bu gelişmeler doğrultusunda bugün ekranlara gelmedi.

Programın ne zaman yeniden yayınlanacağına dair bir açıklama yapılması beklenirken, izleyiciler ilerleyen günlerde yeni bölümle ilgili güncellemeleri takip edebilir.