Haber Tarihi: 24 Ekim 2024 15:52 - Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 15:52

Gelinim Mutfakta Bugün Neden Yok? 24 Ekim 2024

Sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, bugün bekleyen izleyicileri tarafından ekranlarda görülmedi. Programın neden yayınlanmadığına dair merak giderek artarken, olayın perde arkasındaki nedenler de ortaya çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün neden yok?

Gelinim Mutfakta Bugün Neden Yok? 24 Ekim 2024
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23 Ekim'de TUSAŞ Ankara tesisine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından, bazı televizyon kanalları dizilerinin ve programlarının yeni bölümlerini yayınlamama kararı almıştı. Bu üzücü olay nedeniyle birçok program yayın akışında değişiklikler yaptı. Gelinim Mutfakta da bu gelişmeler doğrultusunda bugün ekranlara gelmedi.

Programın ne zaman yeniden yayınlanacağına dair bir açıklama yapılması beklenirken, izleyiciler ilerleyen günlerde yeni bölümle ilgili güncellemeleri takip edebilir.
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