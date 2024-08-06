Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off rakipleri - 2024

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor. Devler Ligi'nde Play-Off ilk maçları 20-21 Ağustos tarihinde, rövanş mücadeleleri ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında İsviçre, Sırbistan, Hırvatistan, İsveç, Danimarka, Yunanistan gibi ülkelerin önemli takımları bulunuyor. Şampiyonlar Ligi play-off Kura Çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilirken geleneksel grup aşaması yerine lig sistemine geçilecek. Takımlar 4'ü deplasman 4'ü ev sahibi olmak üzere toplam 8 karşılaşma oynayacak. Peki Galatasaray'ın play-off rakibi kim oldu? İşte, Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rakibine ilişkin son gelişmeler…

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Galatasaray, play-off etabından katıldığı Devler Ligi'ne kalma mücadelesi verecek. Sarı-kırmızılıların play-off rakibi Young Boys oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.

Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.

Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak.

Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.