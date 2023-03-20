Galatasaray hakem kararları için konuşacak

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'deki tartışılan hakem kararlarının ardından basın toplantısı düzenleme kararı aldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 21 Mart Salı günü saat 15.00'te Nef Stadyumu'nda bir basın açıklamasının yapılacağı duyuruldu.
Basın toplantısına başkan Dursun Özbek ve yöneticilerden Erden Timur'un katılması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 21 Mart Salı günü saat 15.00'te Nef Stadyumu'nda bir basın açıklamasının yapılacağı duyuruldu.
Basın toplantısına başkan Dursun Özbek ve yöneticilerden Erden Timur'un katılması bekleniyor.
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