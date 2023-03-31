Fatih Terim'den Okan Buruk'a destek

Galatasaray ailesini buluşturan iftardan Teknik Direktör Okan Buruk'a tam destek çıktı.



1905 Galatasaraylı İş İnsanları Derneği'nin (GAYİAD) önceki gün düzenlediği iftara sarı-kırmızılı camia geniş katılım göstermişti. Özellikle de geceye katılan kulübün efsane ismi Fatih Terim'in, Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'la yan yana oturması dikkat çekmişti.



Uzun aradan sonra Galatasaray'ın bir etkinliğine katılan Fatih Terim'e salonda ilgi çok büyüktü. Sarı-kırmızılı kulübün efsane hocasından iftarda şuanki çalıştırıcısı Okan Buruk'a destek geldi. Terim'in masadaki sohbette eski öğrencisine destek verdiği belirtildi. Okan hocayı başarılı bulduğunu söyleyen Fatih Terim'in futbol ekonomisi üzerine de değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.



ELMAS NEDEN YOKTU?



GSYİAD iftarına katılmayan eski başkan Burak Elmas ise konuyla ilgili konuştu. Elmas "Pazartesi günü Başkan beni Whatsapp mesajı ile iftara davet etti. Başka bir iftar davetine sözüm olduğu için GSYİAD'ın iftarına katılmadım" ifadelerini kullandı.





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