Haber Tarihi: 09 Eylül 2025 11:43 -
Güncelleme Tarihi:
09 Eylül 2025 11:43
Domenico Tedesco kimdir? Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı takımlar
Tedesco, özellikle genç yaşına rağmen önemli Avrupa kulüplerinde ve milli takımda görev alarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe ile adı sıkça anılan teknik direktörler arasında yer alan Tedesco, kariyeri ve hangi takımları çalıştırdığı bilgileri ile merak konusu oluyor. Peki, Tedesco kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, adı Fenerbahçe ile anılan Teknik Direktör Domenico Tedesco hakkında detaylı bilgiler
Domenico Tedesco, İtalyan asıllı Alman futbol teknik direktörüdür. 1985 doğumlu olan Tedesco, kariyerine 2008'de VfB Stuttgart altyapısında yardımcı antrenör olarak başladı.
İlk profesyonel deneyimini 2017'de Erzgebirge Aue'de yaşadı ve takımı küme düşmekten kurtardı. Aynı yıl Schalke 04'ün başına geçti ve 32 yaşında Bundesliga'nın en genç teknik direktörlerinden biri oldu. Schalke ile ilk sezonunda ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme başarısı gösterdi. Daha sonra 2019'da Spartak Moskova'yı çalıştırdı, ardından 2021'de RB Leipzig'e geçti ve 2022 Almanya Kupası'nı kazandı. Şubat 2023'ten itibaren Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı. Tedesco, modern ve taktiksel açıdan esnek futbol anlayışıyla tanınır. Son dönemde ise adı Fenerbahçe ile anılmaktadır ancak henüz resmi bir anlaşma bulunmuyor.
Çalıştırdığı takımların listesi:
VfB Stuttgart (altyapı ve yardımcı antrenör)
TSG Hoffenheim (altyapı)
Erzgebirge Aue (2017)
Schalke 04 (2017-2019)
Spartak Moskova (2019-2021)
RB Leipzig (2021-2022)
Belçika Milli Takımı (2023-2025)
