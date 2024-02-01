Haber Tarihi: 01 Şubat 2024 12:07 - Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 12:07

Diyarbakırlı Ramazan Hoca Öldü Mü? Ramazan Hocayı Kim Öldürdü?

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Böçkün, 31 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Peki, Diyarbakırlı Ramazan hoca öldü mü, neden öldü? Ramazan hocayı kim öldürdü?

Diyarbakırlı Ramazan Hoca Öldü Mü? Ramazan Hocayı Kim Öldürdü?
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Sosyal medyada Diyarbakırlı Ramazan Hoca lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 'Filozof Ramazan' olarak tanınan Pişkin'in kendisine ait çay ocağında ölü bulunduğu ortaya çıktı. Peki, Diyarbakırlı Ramazan hoca öldü mü, neden öldü? Ramazan hocayı kim öldürdü?

Diyarbakırlı Ramazan Hoca Öldü Mü?

AA'ya göre yakın zamanda İstanbul'a gelerek çay ocağı açan Pişkin, yaşadığı kentte İslam'ı anlattığı için "hoca" lakabıyla tanınıyordu.

Fatih'te Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Pişkin, iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

DHA'ya göre defalarca bıçaklanan Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ise henüz yakalanmadı.

Ramazan Hocayı Kim Öldürdü?

Cinayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu. Ayrıca, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları da incelendi.

Ancak, yapılan incelemelere rağmen, Ramazan Böçkün'ün katilinin kimliği tespit edilemedi.

Ramazan Böçkün, 1970 yılında Diyarbakır'da doğdu. Ulu Camii'de yaptığı konuşmalarla tanınan Böçkün, dini ve sosyal konulardaki görüşleriyle geniş bir kitle tarafından takip ediliyordu.

Böçkün'ün ölümü, Diyarbakır'da ve Türkiye genelinde büyük üzüntü yarattı.

Polis Soruşturması Devam Ediyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Böçkün cinayeti ile ilgili olarak, çalışmalarını sürdürüyor. Cinayetin nedenini ve katilinin kimliğini tespit etmek için, çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu. Ayrıca, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları da incelendi.

Polis, Ramazan Böçkün'ün çevresindeki kişilerle de görüştü. Ancak, yapılan görüşmelerde, cinayetle ilgili herhangi bir bilgi elde edilemedi.

Polis, Ramazan Böçkün cinayeti ile ilgili olarak, çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Ramazan Böçkün'ün Ölümüne Tepkiler

Ramazan Böçkün'ün ölümüne, Türkiye'nin dört bir yanından tepkiler geldi.

Diyarbakır Valiliği, Ramazan Böçkün'ün cinayetinin faillerinin en kısa sürede yakalanması için gerekli çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı da, Ramazan Böçkün'ün ölümüne ilişkin bir taziye mesajı yayımlayarak, "Ramazan Böçkün'ün şahsında, İslam'a ve Müslümanlara karşı yapılan bu vahşi saldırıyı lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ramazan Böçkün'ün ölümü, Türkiye'de dini ve siyasi tartışmaları da alevlendirdi. Bazı kesimler, cinayeti "dini hoşgörüsüzlüğün bir sonucu" olarak değerlendirirken, bazı kesimler ise "siyasi bir cinayet" olduğunu öne sürdü.

Ramazan Böçkün'ün cinayeti, Türkiye'de bir süredir devam eden kutuplaşmanın da bir göstergesi olarak yorumlandı.
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