Discord kapandı, yasaklandı mı? Discord açılacak mı?

Başlangıçta video oyunları oynayanlar için tasarlanmış olsa da, zamanla farklı ilgi alanlarına sahip kullanıcılar arasında da popüler hale gelen Discord, gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi suçlamalarla gündeme geldi. Bu olayların ardından Discord'a erişim engeli getirildi...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engellenmesi kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine de harekete geçildiğini aktaran Tunç, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu sosyal medya uygulamasının tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildiğini kaydetti.

Geleceğin teminatı gençleri ve çocukları sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Tunç, "Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Discord son zamanlarda bazı kötü niyetli kullanıcılar tarafından suistimal edilmesiyle endişeye neden oldu. Özellikle küçük yaştaki kullanıcıların, tehdit ve şantaj yoluyla istismar edildiğine dair haberler platformun güvenliğini sorgulatmaya başladı. Discord güvenliğikonusunda kaygıya neden olurken bambaşka iddialar da devamında gündeme geldi.

Söz konusu grupların, kullanıcı adlarının başına "901" ekleyerek birbirlerine ulaşmaya çalıştıkları iddia edildi.

Sosyal mühendislik yöntemleri, dolandırıcılık girişimleri ve kişisel bilgilerin ele geçirilmesi gibi olaylar, Discord'un sıkı güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyduğunu ve özellikle de çocuk yaştaki kullanıcıların gözetim altında tutulması gerektiğini de tekrar gündeme getirdi.

Ayrıca bazı kullanıcıların rahatsız edici mesajlar göndermesi ve hesap ele geçirme girişimleri de platform üzerindeki güvenlik açıklarını konu başlığı haline getirdi.

Taciz, şantaj ve dolandırıcılık iddialarının ardından bazı kullanıcılar Discord platformunundan hesap silme talebinde bulundu. Discord hesap silme işlemi ise yalnızca birkaç adımda kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Kullanıcılar öncelikle platforma giriş yaparak "Ayarlar" sekmesine giriş yapıyor. Burada yer alan "Hesap" bölümünde "Hesabı Sil" seçeneğine tıklayarak silme işlemini tamamlayabiliyor.

Eğer Discord kullanıcısı, bir sunucunun yöneticisi ise hesap silmeden önce sunucuyu başka birine devretmesi gerekiyor. Discord hesap silme işleminden sonra, hesap kalıcı olarak kaldırılıyor ve yapılan silme işlemi ise geri alınamıyor.