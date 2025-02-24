Derbi saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlıyor? | GS-FB Derbi Nerede, Hangi Sahada? İşte İlk 11'ler ve Maç Kadrosu





Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki büyük kapışma, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü oynanacak. Maç, Türkiye saatiyle 20:00'de start alacak. Hafta içi olmasına rağmen, bu dev karşılaşma için taraftarlar ekran başına kilitlenecek. Maç öncesi yorumlar ve analizler ise saat 19:00'dan itibaren yayınlanmaya başlayacak, bu yüzden erken hazırlık yapmakta fayda var!

GS-FB derbisi, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports tarafından naklen ekranlara taşınacak. Maç, beIN Sports 1 HD kanalında canlı olarak izlenebilecek. Digiturk aboneleri, bu kanalı açarak derbi heyecanını kesintisiz yaşayabilir. Ayrıca, internet üzerinden izlemek isteyenler için beIN Connect platformu da maçı yayınlayacak. Telefon, tablet ya da bilgisayarınızdan beIN Connect'e giriş yaparak maçı takip edebilirsiniz.

Bu dev karşılaşma, Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park stadında gerçekleşecek. İstanbul'un Seyrantepe bölgesinde bulunan bu modern arena, 52.223 kapasitesiyle dolup taşmaya hazırlanıyor. "Kıtalararası Derbi" olarak bilinen bu rekabet, Galatasaray'ın Avrupa yakasındaki sahasında sahne alacak ve Fenerbahçe'nin Asya yakasından gelen taraftarlarıyla tarihi bir atmosfer yaratacak.



Maç öncesi her iki takımın teknik direktörleri, sahaya sürecekleri en güçlü kadroları belirlemek için yoğun mesai harcadı. Sakatlıklar, cezalar ve form durumları göz önüne alınarak hazırlanan muhtemel ilk 11'ler, taraftarlar arasında da büyük merak uyandırdı. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbide sahaya çıkması beklenen kadroları:











Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Levent, Djiku(Amrabat), Szymanski, Fred, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.



Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu(Yunus Akgün), Osimhen.Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Levent, Djiku(Amrabat), Szymanski, Fred, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Bu kadrolar, son antrenmanlar ve teknik direktörlerin açıklamaları baz alınarak öngörülmüştür. Ancak maç saatine kadar ufak değişiklikler olabilir. Galatasaray'da Okan Buruk'un hücum hattında Osimhen'e güvenmesi beklenirken, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Džeko ve En-Nesyri ile çift forvet tercih edebileceği konuşuluyor.

Derbiyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Tecrübeli hakem, bu kritik maçta adaleti sağlamak için düdük çalacak. VAR hakemi olarak ise Alen Borosak görev yapacak. Yabancı hakem tercihi, maçın gergin atmosferinde tartışmaları en aza indirmek için yapılan bir hamle olarak görülüyor.

Galatasaray, ligde lider pozisyonda bulunurken, Fenerbahçe ise ikinci sırada şampiyonluk yarışını sürdürüyor. İki takım arasındaki rekabetin 401. randevusu olacak bu maçta, Fenerbahçe'nin 149, Galatasaray'ın ise 128 galibiyeti bulunuyor; 123 maç ise berabere bitti. RAMS Park'ta oynanan son 5 derbide Galatasaray 2 galibiyet alırken, Fenerbahçe 1 kez kazandı ve 2 maç eşitlikle sonuçlandı. Bu istatistikler, maçın ne kadar çekişmeli geçeceğini gözler önüne seriyor.

"Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları artık yanıt buldu. 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de, beIN Sports 1 HD'de ve RAMS Park'ta oynanacak bu dev karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İlk 11'ler ve kadrolar şimdiden hazır; şimdi sıra taraftarlarda! Sizce bu büyük mücadelede kazanan kim olacak? Tahminlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!

Derbi saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlıyor? | GS-FB Derbi Nerede, Hangi Sahada? İşte İlk 11'ler ve Maç Kadrosu | Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat günü yani bu akşam şampiyonluk yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Lider Galatasaray kazanarak şampiyonluk yolunda hayati bir adım atmak isterken Fenerbahçe ise aradaki farkı azaltıp umutlarını arttırma peşinde sahaya çıkacak.Bu bağlamda "Derbi saat kaçta?" ve "GS - FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevabı merak ediliyor. Öte yandan Okan Buruk ve José Mourinho'nun muhtemel kadrosu da netleşti. Merak edenler için dev derbiyle ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. Maç süresince Galatasaray Fenerbahçe derbisi canlı anlatımı ve skor bilgisini haberimizden takip edebilirsiniz. İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler, canlı yayın saati ve maçın kanalı...