Haber Tarihi: 28 Şubat 2023 12:30 - Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 12:30

Deniz Aygül kimdir? Şarkıcı Deniz Aygül kimdir, kaç yaşında, nereli, nerede sahne alıyor?

Spotify listelerinin yükselen ismi olan Deniz Aygül, gençler tarafından beğeniyle dinleniyor. Ayrılığın Kitabı isimli şarkısı dillere dolanırken Aygül'ün kim olduğu hayatı, nereli ve kaç yaşında olduğu da diğer merak edilenler arasında. Peki, Şarkıcı Deniz Aygül kimdir, kaç yaşında, nereli, nerede sahne alıyor?

Deniz Aygül kimdir? Şarkıcı Deniz Aygül kimdir, kaç yaşında, nereli, nerede sahne alıyor?
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Ayrılığın Kitabı isimli teklisi ile büyük bir çıkış yapan ve Spotify gibi listelerde adını liste başında gördüğümüz bir isim olmayı başarmıştır. Merak edilen isim olmayı başaran Deniz Aygül Kimdir?

DENİZ AYGÜL KİMDİR? 

Aygül, 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Şu an 23 yaşındadır.(2021) Deniz'in nereli olduğunu merak edenler için Çanakkale'de doğduğunu ve Çanakkaleli olduğunu söyleyebiliriz. 14 yaşındayken müzik lisesine derece yaparak girmeye hak kazanmıştır. 18 yaşında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuarını kazanıp İstanbul'a yerleşmiştir. Halen İstanbul'da yaşayan Aygül, şarkılarını seslendirmeye devam ediyor.
Kardeşi olan Yeliz Aygül ile de birlikte şarkılar söylemektedir. Ayla Çelik'in Daha Bi Aşık şarkısını kendisi amatörce telefona kaydettikten sonra Youtube'a yüklemiştir. YouTube'da yayınlanan şarkı çok beğenilip paylaşılmış ve kendisine ün katmıştır. Bu ilgiyi beklemeyen Aygül, çok mutlu olmuştur.

Deniz Aygül Ayrılığın Kitabı Şarkı Sözleri

Anlamıyor sevdam hayırlardan, olmazlardan
Koşa koşa kaçıyor, aşkı fısıldayan kucaklardan
Bir meçhule gidiyor gemileri kalbimin, limanlardan
Sonu da yok görüyor, bu kalp değil kolay unutanlardanYine de vazgeçmedi, her yolu da denedi
Seni bir pula ne de bir kula satmayı düşünmediSen beni bir kere ya da bin kere
Hâlimi bile bile kaç kere yaktın
Ben seni yere göğe, peşinde gide gele
Ayrılığın yeni kitabını yazdımSen beni bir kere ya da bin kere
Hâlimi bile bile kaç kere yaktın
Ben seni yere göğe, peşinde gide gele
Ayrılığın yeni kitabını yazdımAnlamıyor sevdam hayırlardan, olmazlardan
Koşa koşa kaçıyor, aşkı fısıldayan kucaklardan
Bir meçhule gidiyor gemileri kalbimin, limanlardan
Sonu da yok görüyor, bu kalp değil kolay unutanlardanYine de vazgeçmedi, her yolu da denedi
Seni bir pula ne de bir kula satmayı düşünmediSen beni bir kere ya da bin kere
Hâlimi bile bile kaç kere yaktın
Ben seni yere göğe, peşinde gide gele
Ayrılığın yeni kitabını yazdımSen beni bir kere ya da bin kere
Hâlimi bile bile kaç kere yaktın
Ben seni yere göğe, peşinde gide gele
Ayrılığın yeni kitabını yazdımSen beni bir kere ya da bin kere
Hâlimi bile bile kaç kere yaktın
Ben seni yere göğe, peşinde gide gele
Ayrılığın yeni kitabını yazdım (yazdım)
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