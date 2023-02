Deniz Aygül kimdir? Şarkıcı Deniz Aygül kimdir, kaç yaşında, nereli, nerede sahne alıyor?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Ayrılığın Kitabı isimli teklisi ile büyük bir çıkış yapan ve Spotify gibi listelerde adını liste başında gördüğümüz bir isim olmayı başarmıştır. Merak edilen isim olmayı başaran Deniz Aygül Kimdir?Aygül, 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Şu an 23 yaşındadır.(2021) Deniz'in nereli olduğunu merak edenler için Çanakkale'de doğduğunu ve Çanakkaleli olduğunu söyleyebiliriz. 14 yaşındayken müzik lisesine derece yaparak girmeye hak kazanmıştır. 18 yaşında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuarını kazanıp İstanbul'a yerleşmiştir. Halen İstanbul'da yaşayan Aygül, şarkılarını seslendirmeye devam ediyor.Kardeşi olan Yeliz Aygül ile de birlikte şarkılar söylemektedir. Ayla Çelik'in Daha Bi Aşık şarkısını kendisi amatörce telefona kaydettikten sonra Youtube'a yüklemiştir. YouTube'da yayınlanan şarkı çok beğenilip paylaşılmış ve kendisine ün katmıştır. Bu ilgiyi beklemeyen Aygül, çok mutlu olmuştur.Anlamıyor sevdam hayırlardan, olmazlardanKoşa koşa kaçıyor, aşkı fısıldayan kucaklardanBir meçhule gidiyor gemileri kalbimin, limanlardanSonu da yok görüyor, bu kalp değil kolay unutanlardanYine de vazgeçmedi, her yolu da denediSeni bir pula ne de bir kula satmayı düşünmediSen beni bir kere ya da bin kereHâlimi bile bile kaç kere yaktınBen seni yere göğe, peşinde gide geleAyrılığın yeni kitabını yazdımSen beni bir kere ya da bin kereHâlimi bile bile kaç kere yaktınBen seni yere göğe, peşinde gide geleAyrılığın yeni kitabını yazdımAnlamıyor sevdam hayırlardan, olmazlardanKoşa koşa kaçıyor, aşkı fısıldayan kucaklardanBir meçhule gidiyor gemileri kalbimin, limanlardanSonu da yok görüyor, bu kalp değil kolay unutanlardanYine de vazgeçmedi, her yolu da denediSeni bir pula ne de bir kula satmayı düşünmediSen beni bir kere ya da bin kereHâlimi bile bile kaç kere yaktınBen seni yere göğe, peşinde gide geleAyrılığın yeni kitabını yazdımSen beni bir kere ya da bin kereHâlimi bile bile kaç kere yaktınBen seni yere göğe, peşinde gide geleAyrılığın yeni kitabını yazdımSen beni bir kere ya da bin kereHâlimi bile bile kaç kere yaktınBen seni yere göğe, peşinde gide geleAyrılığın yeni kitabını yazdım (yazdım)